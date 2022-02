Ceconomy-Aktie // Heftige Schwankungen mit gutem Ende

Als wir im vergangenen November zu Ceconomy-Aktie Stellung bezogen, hatte ein Barclays-Analyst die Aktie auf Talfahrt geschickt [ HIER klicken ]. Damals bewegte sich der Titel im Bereich um 3,75 Euro, was wir als Kaufgelegenheit ansahen. Am heutigen Montag meldete der Elektrohändler, zu dem MediaMarkt und Saturn gehören, Daten für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 (per 30. September) vor, welches das Weihnachtsgeschäft enthält. Die Auswirkungen auf die Aktie (725750) waren enorm, denn erst rutschte der Wert kräftig ab, notiert aber inzwischen sogar auf dem Niveau vom vergangenen Freitag im Bereich um 3,80 Euro.

Im Detail hat Ceconomy im ersten Quartal 2021/22 einen Umsatzrückgang um 8,2 Prozent auf rund 6,9 Milliarden Euro hinnehmen. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) ging es um rund ein Fünftel auf rund 274 Millionen Euro nach unten. Allerdings profitierte der Elektrohändler vor Jahresfrist von Aufholeffekten nach dem Corona-Lockdown und erlebte eine Sonderkonjunktur. Wichtig ist daher, dass die Werte aus der Vor-Corona-Zeit, also aus dem Geschäftsjahr 2019/20, übertroffen wurden. Daher zeigte sich Vorstandschef Karsten Wildberger auch von einem soliden Start ins neue Geschäftsjahr.

Zudem teilte Wildberger mit, dass der Trend seit Mitte Dezember nach oben geht, woraus wir ableiten, dass auch der Januar gut gelaufen sein dürfte. Daher bestätigte er die Prognose für 2021/22, wonach es zu einem leichten Plus beim bereinigten Umsatz kommt und sich das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) deutlich verbessert. Der wohl inzwischen vom CEO nicht mehr sehr geschätzte Barclays-Analyst Nicolas Champ sieht hingegen eine schwache Entwicklung in den deutschsprachigen Kernmärkten wegen Corona und führt auch Lieferketten-Störungen und Cyber-Attacke als Schwachpunkte an, die allerdings auch das Management als Probleme gekennzeichnet hatte.

Die Aktie stürzte im frühen Xetra-Handel bis auf 3,44 Euro ab, erholte sich aber rasant, sodass der Wert zwischenzeitlich sogar ins Plus drehte und ein bisheriges Tageshoch bei 3,89 Euro markierte. Die Marktteilnehmer hatten offensichtlich erkannt, dass die Abstrafung übertrieben war, da der Wert fundamental sehr günstig ist. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei acht und die Dividenden-Rendite bei 2,8 Prozent. Zudem erwies sich die technische Unterstützung bei 3,50 Euro erneut als robust. Deshalb sehen wir Kurse unter 4,00 Euro weiter als Kaufgelegenheit an.

Als reizvoll stufen wir auch ein Bonus-Zertifikat mit Cap (GH912B) ein. Verweilt die Ceconomy-Aktie noch bis zum 17. Juni 2022 (also für 130 Tage) über dem Cap bei 2,30 Euro (Abstand derzeit: 40,5%), erzielt der Anleger eine Maximalrendite von 4,5 Prozent oder hochgerechneten 12,3 Prozent p.a. Fällt die Barriere, dann tilgt der Emittent in Cash, entsprechend dem dann gültigen Aktienkurs. Um dies in jedem Fall zu verhindern, sollten Anleger aussteigen, wenn die Aktie unter 2,80 Euro rutscht.

Ceconomy-Aktie (Tageschart): Unterstützung bei 3,50 Euro erweist sich als robust

