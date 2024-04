FlatexDegiro-Aktie // Furios

Was für ein – technischer – Befreiungsschlag! Die Aktie von FlatexDegiro überwindet den hartnäckigen Widerstand bei 11,60 Euro, zumindest intraday, was noch mit einer gewissen Vorsicht genossen werden will. Aber dennoch, nach den tristen Tagen infolge der Demission von CEO Frank Niehage [Plusvisionen hatte HIER berichtet], ist das doch ein deutlicher Fingerzeig. Ob mehr daraus wird?

Im ersten Quartal 2024 legt der Online–Broker ein sehr ordentliche Ergebnis vor, welches schon nicht mehr von Noch-CEO Niehage, noch bis zum Ende des Monats offiziell in Amt und Würden, auf einem Presse-Round-Table präsentiert wurde. „Jubeln“ durften sein Interims-Nachfolger CFO Benon Jonas und CTO Stephan Simmang. Fragen zur Niehage-Nachfolge und ob Ankeraktionär – 19 Prozent der Stimmen – Bernd Förtsch in den Aufsichtsrat einziehen möchte, wurden nicht beantwortet.

Der Umsatz von FlatexDegiro kletterte im ersten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 25 Prozent auf 123,0 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich um satte 177 Prozent auf 53,6 Millionen Euro. Noch deutlicher legte das wichtige Konzernergebnis mit statten 341 Prozent auf 30,0 Millionen Euro zu. Das sind schöne Abschiedszahlen von Niehage.

Bei aller Freude sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass die Zahl der abgewickelten Transaktionen im ersten Quartal im Jahresvergleich um ein Prozent auf 16,1 Millionen abnahm und die Zahl der Kundenaccounts lediglich moderat um acht Prozent auf 121.000 stieg. Kritiker könnten hier eine nachlassende Dynamik bemängeln.

Getragen wird das Ergebnis auch von kräftig gestiegenen Zinserträgen mit einem Plus von 65 Prozent auf 43,8 Millionen Euro. Es ist bekannt, dass FlatexDegiro keine Guthabenzinsen zahlt, was vielleicht, bei einer Strategieänderung, nicht so bleiben muss, zudem könnte sich die Europäische Zentralbank (EZB) im Jahresverlauf zu einer anderen Zinspolitik durchringen, sodass die Zinserträge wieder abschmelzen könnten.

Ein weiterer Ergebnistreiber: die variablen Personalvergütungen, die von 10,6 auf 1,4 Millionen Euro sanken, was dem niedrigen Aktienkurs geschuldet sein dürfte.

Spürbar zurückgefahren wurden auch die Marketingaufwendungen um 33 Prozent auf 11,5 Millionen Euro. FlatexDegiro lässt Sponsoring–Verträge (Fußball) auslaufen und will künftig gezielter die Kundengruppe ansprechen, darüber hinaus sind die Kosten der Kundengewinnung von rund 153 auf 95 Euro gesunken.

Für das Gesamtjahr strebt FlatexDegiro ein Rekordergebnis an, auch ohne externen Rückenwind im Handels- oder Zinsgeschäft wie es heißt. Der Guidance-Korridors liegt beim Umsatzwachstum zwischen fünf bis 15 Prozent und beim Konzernergebnisses zwischen 25 bis 50 Prozent.

Das sind erfreuliche Nachrichten von FlatexDegiro, was auch die Börse mit einem Kursanstieg von 22 Prozent goutiert. Technisch wäre die nachhaltige Überwindung der Barriere bei 11,60 Euro ein starkes Signal. Hauptversammlung ist am 4. Juni. Dann könnte auch klarer werden wohin FlatexDegiro künftig, unter neuer Leitung, steuert. Trotz dieser Unsicherheit bleibt die FlatexDegiro-Aktie mit ihrer günstigen Bewertung und angesichts der Ertragskraft des Unternehmens ein reizvolles Investment.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): wichtige Hürde angeknackst

Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com