Symrise-Aktie // Wachstum in schwierigem Umfeld

In der Woche vor dem Weihnachtsfest hatten wir über Symrise zuletzt berichtet, nachdem die Aktie unter die 100-Euro-Marke gefallen war [ HIER klicken ]. Heute kostet das Papier nahezu exakt 100 Euro. Zwischenzeitlich waren es aber schon rund zehn Prozent mehr. Wir klären auf, warum es mit dem DAX-Wert zuletzt in Summe seitwärts ging.

Die Zahlen für das erste Quartal waren ordentlich. Der Duftstoffhersteller steigerte den Umsatz um rund fünf Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Organisch entsprach dies einem Wachstum von knapp elf Prozent, also nach dem Herausrechnen von Wechselkurseffekten sowie von Zu- und Verkäufen.

Zum Ertrag macht der Konzern keine Quartalsangaben, diese erfolgen erst wieder mit der Vorlage der Halbjahreszahlen. Allerdings bestätigte der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr. Demnach strebt Symrise weiter ein organisches Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent an. Davon sollen rund 20 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrigbleiben.

Obwohl die Daten eigentlich darauf hinzielen, die Jahresziele zu erreichen, waren einige Marktteilnehmer von den Zahlen enttäuscht und straften den Titel ab. Hinzu kommt eine gewisse Skepsis, ob es dem Aroma-Spezialisten tatsächlich gelingt, die Konjunkturschwäche weitestgehend schadenfrei zu überstehen.

Fundmental ist die Symrise-Aktie (SYM999) aber weiter aussichtsreich bewertet. Zwar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 32 eher am oberen Rand der DAX. Dafür hat es den Anschein, dass der Konzern auch im schwierigen Umfeld Wachstum generieren kann. Langfristanleger können daher schwache Tage weiter zum Zukauf nutzen.

Spannend bleibt auch die bereits Ende 2023 [ HIER klicken ] vorgestellte rabattierte Einstiegsmöglichkeit via Discount-Zertifikat (SQ72QL) mit Cap bei 100 Euro und Laufzeit bis zum 21. Juni 2024. Geht die Aktie über dem Cap bei 100 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 100 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 3,6 Prozent (22 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 100er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 96,57 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Symrise-Aktie (Tageschart): zuletzt in Summe eher seitwärts

Fotoquelle: Symrise; Chartquelle: stock3.com