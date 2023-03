Masterflex-Aktie // Reizvolles Unternehmen mit Dividenden-Anhebung

Die Spezialschläuche von Masterflex bleiben in der Industrie, der Luftfahrt, Life Science und der Medizintechnik gefragt. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen ein Umsatzplus von 26,8 Prozent auf 100,3 Millionen Euro. Das ist ein neues Rekordniveau und zugleich liegt Masterflex zwei Jahre vor seiner eigenen Planung. Die 100-Millionen-Marke sollte eigentlich erst 2024 geknackt werden.

Die Nachfrage bleibt auch stabil. Der Auftragsbestand betrug Ende Dezember 22,8 Millionen Euro und befand sich damit auf dem hohen Vorjahresniveau. Gleichzeitig sollen die Auftragseingänge bei Masterflex „anhaltend solide“ sein. Das Management geht deshalb auch für das laufenden Geschäftsjahr von einer Fortsetzung des Wachstums aus. Einen detaillierten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 gibt das Management bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 am 31. März.

Dabei geht das Wachstum von Masterflex nicht zu Lasten der Produktivität. Das operative Betriebsergebnis (Ebit) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2022 um 97,7 Prozent auf 11,4 Millionen Euro im Jahresvergleich. Die operative Ebit-Marge stieg somit auf stattliche 11,4 Prozent, nach 7,3 Prozent im Vorjahr.

Hier machen sich die Produktivitätsfortschritte aus dem B2DD-Programm (Back-to-Double-Digit-Programm) bemerkbar. Hinzu kommen Skaleneffekten durch höhere Verkaufsvolumina und außerdem ist des Masterflex gelungen, die gestiegenen Energie- und Materialkosten durch Preisanpassungen weitgehend wettzumachen.

Masterflex bleibt für Aktionäre ein reizvolles Unternehmen angesichts seiner Wachstumsraten und seiner Profitabilität mit einer zweistelligen Ebit-Marge. Technisch befindet sich die Aktie aktuell in einem Aufwärtstrend. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 wird der Hauptversammlung am 7. Juni eine Dividende von 0,20 Euro (Vorjahr: 0,12 Euro) vorgeschlagen, was immerhin einer Dividenden-Rendite von 2,1 Prozent entspricht.

Masterflex-Aktie (Tageschart): kräftig aufwärts



Bildquelle: Masterflex; Chartquelle: stock3.com

