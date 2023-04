Interview Weigand / Rudolf – PharmaSGP // Fortsetzung der Erfolgsgeschichte

Time is Money // Schnell ein paar Fragen an die beiden PhamaSGP-Vorstände Natalie Weigand (CEO) und Michael Rudolf (CFO). Die Vorstände erwarten auch für das Jahr 2023 eine Fortsetzung der sehr positiven Geschäftsentwicklung. Auf Basis des rein organischen Wachstums wird ein Umsatz zwischen 91,0 und 96,0 Millionen Euro prognostiziert. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie.



2022 war ein extrem erfolgreiches Jahr für PharmaSGP, was sich auch im Erreichen zahlreicher neuer Rekordmarken widerspiegelte. Frau Weigand, Sie müssen hochzufrieden mit der Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr sein?

Natalie Weigand: Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung von PharmaSGP im Jahr 2022. Nach unserem Rekordumsatz im Jahr 2021 konnten wir im vergangenen Jahr nochmals eine Umsatzsteigerung von mehr als 30 Prozent erzielen. Insgesamt lag der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 bei 85,8 Millionen Euro. Sowohl der Umsatz als auch die bereinigte Ebitda-Marge von beeindruckenden 32,9 Prozent liegen deutlich am oberen Ende der erst im November 2022 erhöhten Prognose.

Die Zahlen sind für uns der erneute Beweis für die Wirksamkeit unserer Plattformstrategie und den Mehrwert, den wir damit sowohl organisch als auch anorganisch schaffen können. Die reibungslose Integration und der Ausbau der von GlaxoSmithKline übernommenen Produkte sowie insbesondere das Wachstum unseres Bestandsportfolios haben 2022 maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen. Besonders erfreulich ist auch, dass wir im abgelaufenen Jahr über alle Produktkategorien und Produktmärkte hinweg Wachstum verzeichnen konnten.

Auch Ihre Aktionäre scheinen diese starke operative Performance von PSGP positiv zu goutieren. Dieser Eindruck zwängt sich zumindest auf bei einem Kursanstieg von rund 30 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten.

Weigand: Wir sind sehr froh, dass unsere positive Geschäftsentwicklung auch am Aktienmarkt wahrgenommen und honoriert wird. Die starke Performance unseres Aktienkurses ist aber unseres Erachtens noch nicht das Ende der Fahnenstange. Erst kürzlich haben die Analysten der Royal Bank of Canada das Kursziel für PharmaSGP auf 36,00 Euro erhöht. Damit haben wir jetzt einen Analysten-Konsens von 35,50 Euro, das bietet der Aktie ein weiteres Upside-Potenzial von über 25 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Herr Rudolf, Ihre Aktionäre haben nicht nur die Möglichkeit über die Kursperformance an der positiven Entwicklung von PharmaSGP zu partizipieren, sondern Sie haben unlängst auch eine kräftige Dividenden-Ausschüttung angekündigt.

Michael Rudolf: PharmaSGP befindet sich weiterhin auf profitablem Wachstumskurs, wie unsere Rekordzahlen für das Jahr 2022 eindrucksvoll belegen. An dieser Erfolgsgeschichte wollen wir auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre teilhaben lassen. Durch unsere sehr hohe Cash Conversion Rate wie auch mit der 2022 neu aufgestellten Bankenfinanzierung sehen wir uns in der Lage, unsere Dividenden-Politik umzusetzen, ohne zugleich bei zukünftigen Wachstumsinvestitionen Abstriche machen zu müssen. Dementsprechend wird der Vorstand der ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 49,2 Prozent des Jahresüberschusses vorschlagen.

Sie sprechen die Zukunft an, was versprechen Sie sich vom Jahr 2023?

Rudolf: Auch für das Jahr 2023 erwarten wir eine Fortsetzung der sehr positiven Geschäftsentwicklung. Für das Umsatzniveau auf Basis rein organischen Wachstums auf der PharmaSGP-Plattform prognostizieren wir eine Bandbreite zwischen 91,0 und 96,0 Millionen Euro. Auch für das bereinigte Ebitda erwarten wir eine weitere deutliche Steigerung mit einem Ergebnis zwischen 30 und 34,0 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg der bereinigten Ebitda-Marge auf 33,0 bis 35,4 Prozent. Mit diesen Kennzahlen würde PharmaSGP im Geschäftsjahr 2023 bereits ein Ergebnis aufweisen, das unsere Analysten teilweise erst für 2024 erwartet haben. Weitere Zukäufe sind dabei noch nicht eingepreist.

Frau Weigand, wie sieht die langfristige Vision von PharmaSGP aus?

Weigand: PharmaSGP ist bislang eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Vor diesem Hintergrund streben wir an, dass PharmaSGP das führende Unternehmen in Europa mit dem breitesten Portfolio führender OTC-Produkte wird. Unsere skalierbare Plattform bietet hierfür die besten Voraussetzungen. Dabei ist uns wichtig, dass wir auch weiterhin als vertrauenswürdiger Partner wahrgenommen werden, um so möglichst vielen Patienten mit chronischen Erkrankungen mit unseren Produkten helfen zu können.

Frau Weigand, Herr Rudolf, vielen Dank für das Interview.

