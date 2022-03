Grenke-Aktie // Dynamischer Anstieg als Kurswende?

Grenke, ein Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, übertrifft seine eigne Prognose von 90 bis 100 Millionen Euro und erzielt 2021 einen Nachsteuergewinn von 95,2 Millionen Euro, nach 88,4 Millionen Euro im Jahr 2020. Enthalten ist darin der außerordentliche Gewinn in Höhe von 23,0 Millionen Euro durch den Verkauf der Beteiligung an der Viafintech.

Der Gewinn des vergangenen Geschäftsjahres entspricht einem Ergebnis je Aktie von 1,94 Euro (2020: 1,86 Euro), woraus sich aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von moderaten 15,9 errechnet.

Das Leasingneugeschäft verlief 2021 etwas schleppender und kam auf 1,7 Milliarden Euro, nach 2,0 Milliarden Euro).

Auf der Liquiditätsseite entsprachen 2021 die Verbindlichkeiten in ihrer Höhe und Fälligkeit weitestgehend den refinanzierten Forderungen, was gut so ist. Insgesamt bestand zum Stichtag Ende 2021 eine hohe Liquiditätsposition von 853,1 Millionen Euro. Ende 2020 waren es 944,7 Millionen Euro. Dies hat es Grenke auch ermöglicht, im Februar eine 280-Millionen-Euro-Anleihe zu tilgen. Schön auch: Die Eigenkapitalquote hat sich vonf 16,3 auf 19,1 Prozent erhöht

Im laufenden Geschäftsjahr geht Grenke von einem Leasingneugeschäft zwischen 2,0 und 2,2 Milliarden Euro aus. Die Kosten dürften leicht steigen, allerdings könnte die Risikovorsorge, aufgrund des guten Zahlungsverhaltens der Kunden, sinken. Nach Steuern könnte unter dem Strich ein Gewinn zwischen 75 und 85 Millionen Euro stehen. Langfristige will Grenke ein dauerhaft zweistelliges Wachstum erreichen, bis 2024 ist eine Verdopplung des Neugeschäfts angestrebt.

Die Börse reagiert auf die Zahlen mit einem kräftigen Anstieg von rund 16 Prozent, nach sehr langer Talfahrt. Könnte das eine Kurswende bedeuten? Die Dynamik spricht dafür, doch Grenke hat in der Vergangenheit immer wieder enttäuscht. Ein deutlich positives Signal wäre ein nachhaltiges Überschreiten der 200-Tage-Durchschnittslinie aktuell bei 33 Euro. Sehr mutige Anleger könnten vorsichtig eine Position aufbauen.

Grenke-Aktie (Tageschart): Abwärtstrend weiter intakt

