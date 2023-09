Ceconomy-Aktie // Ist eine Konsumflaute schon eingepreist?

Vor nahezu exakt zwei Monaten hatten wir die Ceconomy-Aktie (725750) unter die Lupe genommen und Anleger vor fallenden Kursen gewarnt. Inzwischen ist das Papier vom damaligen Niveau bei 2,77 Euro bis unter die Marke von 2,20 Euro abgerutscht. Besserung ist leider noch immer nicht in Sicht.

Im Juli hatte die Ceconomy-Aktie von der Ankündigung profitiert, dass sich der Konzern von MediaMarkt und Saturn stärker auf das Online-Geschäft fokussieren will [ HIER klicken ]. So ging es bei dem Papier bis an den technischen Widerstand bei 2,77 Euro, an dem der Titel schon im April drehte. So war es auch diesmal: Es fehlte an weiteren positiven Nachrichten aus der Firmenzentrale. Und schon ging es mit dem Papier rund 20 Prozent abwärts.

Denn der Elektronikhändler konnte zwar im dritten Quartal des Geschäftsjahres (per 30.9.) das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbessern, blieb aber mit einem Minus von 60 Millionen Euro (Vorjahr: minus 102 Millionen Euro) klar in den roten Zahlen. Ein Warnsignal lieferte aber auch der Umsatz, der um 2,8 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro sank. Der Vorstand berichtete zwar von einem steigenden Kundennachfrage insbesondere in Deutschland und Österreich. In West- und Südeuropa waren die Umsätze allerdings rückläufig.

Der Ausblick blieb letztendlich unverändert, wurde aber etwas präzisiert: Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 erwartet die Verwaltung aktuell ein moderates Umsatzplus sowie eine deutliche Ebit-Verbesserung. Die Konjunktursorgen mit der damit verbundenen Konsumzurückhaltung und die weiterhin hohen Inflationsraten dürften das Erreichen dieser Ziele aber schwierig machen, weshalb die Ceconomy-Aktie entsprechend abgestraft wurde.

Nun muss sich zeigen, ob sich die Unterstützung bei 2,10 Euro erneut als robust erweist. Sollte dies nicht gelingen, ist ein Rückgang bis zum Tief aus dem vergangenen Dezember im Bereich um 1,75 Euro möglich. Daher stufen wir einen Kauf der Ceconomy-Aktie weiter als zu riskant ein.

Das im Juli als ausichstreich eingestufte Reverse Bonus-Zertifikat (GP3TH8) [HIER klicken] darf im Depot bleiben. Es bringt noch eine Rest-Bonus-Rendite von 2,1 Prozent oder hochgerechneten 8,0 Prozent p.a., wenn die Ceconomy-Aktie bis zum 15. Dezember 2023 unter 3,70 Euro (Abstand aktuell: knapp 70 Prozent) verweilt, was gelingen sollte. Allerdings ist ein Kauf nicht mehr möglich, da der Emittent nur noch Rückgabekurse stellt.

Ceconomy-Aktie (Tageschart): Im Abwärtstrend

