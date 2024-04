Deutsche Telekom-Aktie // Nach dem Dividenden-Abschlag wieder aufwärts?

Nun bewegt sich die Aktie der Deutschen Telekom, wenn auch unter recht großen Schwankungen, seit Anfang 2023 seitwärts (siehe auch Tageschart unten). Wendeformationen bildeten sich dabei an der oberen Begrenzungslinie im Bereich von 23,00 Euro und an der unteren Barriere bei rund 19,00 Euro aus. Derzeit ringt die T-Aktie mit der 200-Tage-Linie bei 21,20 Euro und einer Unterstützungslinie, die auch auf diesem Niveau verläuft. Könnte hier eine Wende nach oben gelingen oder wird das Papier erneut bis auf 19,00 Euro durchgereicht?

Bekannt ist bei der Aktie der Deutschen Telekom, dass das Anleger-Interesse nach der Dividenden–Ausschüttung durchaus gedämpfter ist. In diesem Jahr fand die Hauptversammlung (HV) am 10. April statt und der Dividenden-Abschlag betrug 0,77 Euro. Für das laufende Jahr 2024 plant die Telekom eine Dividende von 0,85 Euro, die dann 2025 an die Aktionäre ausgezahlt werden soll; aber bis dahin ist es noch rund ein Jahr hin, Dividenden-Jäger schauen sich da gerne erst einmal anderweitig um.

Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 ging für die Telekom in Ordnung: Der Umsatz kletterte um 0,6 Prozent auf 112,0 Milliarden Euro. Leicht verbessert war der operative Gewinn (Ebitda, bereinigt, AL) mit 40,5 Milliarden Euro, nach 40,2 Milliarden Euro im Jahr 2022.

Der ausgewiesene Konzernüberschuss lag mit 17,8 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie 2022. Treiber war der Erlös aus dem Verkauf der Mehrheit des Funkturmgeschäfts in Deutschland und Österreich. Der bereinigte Konzernüberschuss lag 2023 mit 7,9 Milliarden Euro um 12,6 Prozent unter dem Vorjahreswert, negativ beeinflusst durch Einmaleffekte im sonstigen Finanzergebnis.

Für das Jahr 2024 erwartet die Telekom beim bereinigten Ebitda AL ein Plus von rund sechs Prozent auf rund 42,9 Milliarden Euro. Der freie Cash-flow AL soll um rund 16 Prozent auf rund 18,9 Milliarden Euro zulegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie rechnet der Vorstand mit einem Plus von rund zehn Prozent auf mehr als 1,75 Euro, woraus sich aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von vertretbaren 12,3 errechnen würde.

Die Telekom bleibt auf Wachstumskurs und ein recht verlässlicher Dividenden-Zahler. Dafür ist die Aktie moderat bewertet, wobei die Netto-Finanzverbindlichkeiten mit 132,3 zwar von 142,4 Milliarden Euro gesunken sind, aber hoch bleiben.

Fundamental hat die T-Aktie weiter Aufwärtspotenzial. Technisch sollte die 200-Tage-Durchschnittslinie möglichst nicht nachhaltig unterschritten werden.

Deutsche Telekom-Aktie (Tageschart):

