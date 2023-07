Ceconomy-Aktie // Grundlose Kursgewinne?

Faszinierend: Allein die Ankündigung sich stärker auf das Online-Geschäft zu fokussieren, reichte offensichtlich bei der Ceconomy-Aktie (725750) für einen Kurssprung aus. Das Papier des Elektrohändlers, zu dem MediaMarkt und Saturn gehören, kletterte von Kursen um 2,35 auf 2,75 Euro. Hier scheint nun aber ein technischer Widerstand den Höhenflug zu bremsen.

Offensichtlich hat Ceconomy mindestens einen neuen Fan in der Anleger-Community gewonnen. Denn ohne neue Nachricht aus der Firmenzentrale setzte der Titel in den vergangenen Handelstagen zu einem kräftigen Sprung an. Die neuesten News liegen schon rund ein Monat zurück: Sie stammen vom Kapitalmarkttag des Unternehmens. Damals hatte der Vorstand vor allem mittel- und längerfristige Ziele neu definiert und unter anderem angekündigt, dass Ceconomy bis zur Mitte des Jahrzehnts profitabler werden wird und dann auch deutlich mehr Umsatz im Online-Handel generiert.

Zudem sollen die Ladengeschäfte von MediaMarkt und Saturn kräftig modernisiert werden, was allerdings zunächst reichlich Geld kosten wird. Zudem sollen die Dienstleistungen (also vor allem Reparaturen) deutlich mehr in den Fokus gerückt werden, da hier tatsächlich mehr Marge erzielt werden kann.

Denn generell ist die operative Marge das Problem des Elektrohändlers. Denn im ständigen Kampf gegen Amazon & Co. (Internet) und gegen regionale Wettbewerber (wie Euronics, Expert) zählt meist nur der Preis. So lag die Bruttorendite im Geschäftsjahr 2021/22 (per 30. September) lediglich bei 0,6 Prozent. Ob dieser Wert tatsächlich schnell verbessert werden kann, bleibt strittig. Denn neben dem Preiskampf belastet das wirtschaftliche Umfeld, welches die Konsumenten zum Sparen verdammt, wovon schnell auch Elektroartikel betroffen sein werden. Wir erwarten daher auch bei der Vorlage der Quartalszahlen, die für den 10. August angekündigt sind, keine positiven Überraschungen.

Auch die Charttechnik signalisiert, dass der Höhenflug schon vorbei sein könnte. Denn der Titel ist exakt am Widerstand im Bereich um 2,77 Euro angekommen. Hier drehte die Aktie (725750) bereits Ende April nach unten. Und auch im Juli 2022 erwies sich diese Marke als Wendepunkt. Somit drängen sich Direktengagements derzeit nicht auf.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet allerdings ein Discount-Zertifikat (SV7FQJ) mit Cap bei 2,60 Euro und Laufzeit bis zum 15. Dezember 2023. Geht die Aktie über dem Cap über die Ziellinie, erhält der Anleger 2,60 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 10,6 Prozent (24,3 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der Cap-Marke bei 2,60 Euro, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 2,35 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Als ausichstreich stufen wir aber auch ein Reverse Bonus-Zertifikat (GP3TH8) ein. Es bringt eine Bonus-Rendite von 20,6 Prozent oder hochgerechneten 47,6 Prozent p.a., wenn die Ceconomy-Aktie bis zum 15. Dezember 2023 stets unter 3,70 Euro (Abstand aktuell: 32,7 Prozent) verweilt. Gelingt dies nicht, dann droht Anlegern ein Minus, da die Kursgewinne der Aktie in Verluste beim Zertifikat gewandelt werden.

Ceconomy-Aktie (Tageschart): Am Widerstand angekommen

Bildquelle: MediaMarktSaturn Retail Group; Media-Saturn-Holding GmbH

