Rational-Aktie // Die Wachstumsstory geht weiter

Bei Rational lief auch das zweite Quartal sehr ordentlich, wozu vor allem Preiserhöhungen und mehr verkaufte Geräte beitrugen. So können sich die Halbjahreszahlen durchaus sehen lassen. Zudem bestätigte der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr. Da der Markt allerdings auf eine Prognoseerhöhung gehofft hatte, tritt die Aktie weitestgehend auf der Stelle.

Beachtlich: Nach sechs Monaten erreichte Rational einen Umsatz von 560,8 Millionen Euro, was einem Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresszeitraum entspricht. Neben der Tatsache, dass die Preise erhöht wurden und mehr Geräte verkauft wurden, half aber auch die Tatsache, dass der erwünschte Abbau des Auftragsbestands vorankam.

In den ersten beiden Quartalen baute sich der Bestand um rund 85 Millionen Euro ab, so dass nun „nur noch“ rund 160 Millionen Euro an Aufträgen auf Abarbeitung wartet. Somit befindet sich diese Kennzahl aber wieder auf einem „normalen“ Niveau, nachdem die Lieferkettenproblematik kaum noch Einfluss auf die Lieferfähigkeit hat, da sich die Situation nahezu normalisiert hat.

Beim Ausblick bleib der Vorstand aber sehr vorsichtig, da die Sondereffekte des ersten Halbjahres zunehmend wegfallen. So geht die Verwaltung davon aus, dass die gewöhnliche Saisonalität mit einem starken vierten Quartal diesmal sogar wegfallen könnte. Trotzdem will der Konzern aber bei den Umsätzen weiterhin im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Auf der Ertragsseite könnte die Entwicklung der relevanten Fremdwährungen belasten, weshalb die operative Marge wohl leicht unter bzw. maximal auf dem Vorjahresniveau liegen wird.

Im März hatten wir die Rational-Aktie (701080) als reizvolles Investment bezeichnet als die Aktie bei 584 Euro notierte [ HIER kl icken ]. Heute sind es bei Kursen um 666 Euro rund 14 Prozent mehr. Und trotzdem sehen wir für den Langfristanleger weiterhin gute Chancen, da die Marktposition enorm stark ist und der Markt weiter wächst, wie wir bereits im Frühjahr ausführlich beschrieben haben. So kann der Konzern dauerhaft hohe Margen generieren.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet auch ein Discount-Zertifikat (SV7FUC) mit Cap bei 650 Euro und Laufzeit bis zum 22. Dezember 2023. Geht die Aktie über dem Cap bei 650 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 650 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 5,1 Prozent (14 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter die 650er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 618,76 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Rational-Aktie (Tageschart): Erst bei 700 Euro wartet der nächste Widerstand

Bildquelle: Rational; Chartquelle: stock3.com

