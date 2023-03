Rational-Aktie // Hochprofitabel mit Sonder-Dividende

Der Fachkräftemangel, auch Köche fehlen, stärkt den Trend zum Convenience-Produkten beziehungsweise zum Convenience-Food in der Gastronomie. Davon dürfte der Küchenausrüster Rational mit seinen High-End-Dampf- und Kombi-Garern profitieren. In der Gastronomie werden immer mehr vorgefertigte Produkte eingekauft (zum Beispiel bei Metro oder Edeka), die in Gastroküchen von Küchenpersonal ohne Koch-Ausbildung in Garern zubereitet werden können.

Erstmals stiegen die Umsätze bei Rational über die Marke von einer Milliarde Euro auf 1.022,3 Millionen Euro, was ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das vierte Quartal 2022 markierte mit 290 Millionen Euro einen neuen Quartalsumsatzrekord und lag um 50 Prozent über dem Vergleichsquartal. Neben höheren Stückzahlen (plus zwölf Prozent) ist das auch auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Zudem lieferte das After-Sales-Geschäft einen wichtigen Umsatzbeitrag.

Mit einem Wachstum von 58 Prozent war Nordamerika weiterhin Wachstumsmarkt Nummer eins. In Lateinamerika kletterten die Erlöse sogar um 62 Prozent, wenn auch auf geringerem Niveau. Die Kernmärkte Europa und Deutschland wuchsen mit 30 Prozent beziehungsweise 22 Prozent deutlich. Asien stellt, aufgrund der Sondersituation in China, das Vorjahresniveau ein.

Für China plant Rational einen speziellen Kombi-Dämfer, der genau auf die Kundenbedürfnisse in den sogenannten Lower-Tier-Städten Chinas zugeschnitten ist. Rund 70 Prozent der chinesischen Bevölkerung oder 980 Millionen Menschen wohnen in Tier-3 und 4-Städten. Dort sind die Löhne zwar niedriger als in Peking oder Schangai (Tier-1-Städte), aber auch die Mieten und die Immobilienpreise haben ein tieferes Niveau, wodurch mehr Einkommen zur freien Verfügung steht.

Ungeachtet von Lieferengpässen und Kostensteigerung gelingt es Rational, weil die Kunden bei den guten Produkten Preiserhöhungen akzeptieren, sehr profitabel zu arbeiten: Der Betriebsgewinn (Ebit) kletterte auf einen neuen Rekordwert von 237,5 Millionen Euro und lag damit um rund 48 Prozent über dem Vorjahr. Die Ebit-Marge erreichte 23,2 Prozent (Vorjahr: 20,5 Prozent).

Für das laufende Jahr erwartet Rational ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und ein Ebit, das leicht unterproportional zum Umsatz steigen sollte.

Unter dem Strich kommt Rational 2022 auf einen Gewinn je Aktie von 16,33 Euro, woraus sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von derzeit 35,8 errechnet, das ist stattlich, wird aber durch die hohe Ebit-Marge und das Wachstum wieder relativiert.

Zudem winkt Anlegern nach der Hauptversammlung am 10. Mai 2023 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 11,00 Euro je Aktie und eine Sonderdividende in Höhe von 2,50 Euro je Aktie. Aktuell entspricht das einer Dividenden-Rendite von 2,3 Prozent.

Charttechnisch besteht die Chance auf eine Umkehrformation nach oben, dazu sollte aber die 200-Tage-Durchschnittslinie nicht deutlich unterschritten werden.

Die Rational-Aktie bleibt ein reizvolles Investment, bei einem längerfristigen Anlagehorizont, trotz der prognostizierten Wachstumsabschwächung und einer geringeren Profitabilität 2023.



Rational-Aktie (Tageschart): 200-Tage-Linie sollte nicht deutlich unterschritten werden



Bildquelle: Rational; Chartquelle: stock3.com

