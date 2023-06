PharmaSGP-Aktie // Weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet

Mäandernd um die 200-Tage-Durchschnittslinie geht es mit dem Kurs der PharmaSGP-Aktie seit Mai 2021 sanft aufwärts. Am Widerstand bei 29 Euro ist das Papier allerdings kürzlich nach unten abgeprallt (siehe auch Tageschart). Die Erholung erfolgte zwar rasch, was gut ist, aber mit einem erneuten Abpraller. Die Barriere bei 29 Euro wird somit zur charttechnischen Bewährungsprobe für die PharmaSGP-Aktie.

Geschäftlich läuft es recht erfreulich für das Consumer-Health-Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten: 2022 wurde beim Umsatz ein Rekordwert von 85,8 Millionen Euro erzielt ebenso wie beim (bereinigten) operativen Ergebnis (Ebitda) von 28,2 Millionen Euro.

Dynamisch war auch die Unternehmensentwicklung im ersten Quartal 2023. So wurde mit einem Plus von 16,7 Prozent gegenüber dem Vorjahrsquartal auf 24,0 Millionen Euro der bislang höchste Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte erzielt. Das bereinigte Ebitda konnte in den ersten drei Monaten 2023 sogar um herausragende 40,3 Prozent auf 7,0 Millionen Euro gesteigert werden.

Auf der Hauptversammlung (HV) am 28. Juni 2023 wurde eine Dividende von 0,49 Euro je Aktie beschlossen. Das entsprach einer Dividenden-Rendite von rund 1,8 Prozent. Die Dividende ist nun schon vom Kurs abgeschlagen.

Ein wesentlicher Treiber für die gute Entwicklung ist die erfolgreiche Integration und der Ausbau der von GlaxoSmithKline übernommenen Produkte und das Wachstum des Bestandsportfolios. Das Geschäftsmodell von PharmaSGP ist derzeit profitabel und das Unternehmen hat die finanziellen Mittel auch durch Akquisitionen weiter zu wachsen. Gleichzeitig ist die Verschuldung durch den Kauf des GSK-Portfolios [siehe Interview HIER und Bericht HIER ] hoch und muss noch abgebaut werden.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet PharmaSGP einen Umsatz zwischen 91 und 96 Millionen Euro. Das wäre eine Steigerung gegenüber dem Rekordjahr 2022. Für die bereinigte Ebitda-Marge geht der Vorstand von einem Anstieg auf 33,0 bis 35,4 Prozent aus, nach 32,9 Prozent 2022. Dies entspräche einem bereinigten Ebitda von 30 bis 34 Millionen Euro. Mögliche Übernahmen wären bei dieser Prognose noch nicht berücksichtigt.

PharmaSGP wächst weiter profitabel, was die Aktie zu einem reizvollen Investment macht.

PharmaSGP-Aktie (Tageschart): Aufwärtstrend mit Widerstand bei 29 Euro



Bildquelle: PharmaSGP; Chartquelle: stock3.com

