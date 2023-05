PharmaSGP-Aktie // Ausbruch nach oben gelungen

Das deutsche OTC-Pharmaunternehmen PharmaSGP hat im ersten Quartal 2023 den bislang höchsten Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte erzielt: Nach vorläufigen Zahlen stiegen die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 17 Prozent auf 24,0 Millionen Euro. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) verbesserte sich dabei um 40 Prozent auf 7,0 Millionen Euro. Die bereinigte Ebitda–Marge erreichte so beachtliche 29,2 Prozent, nach 24,3 Prozent im Vorjahresquartal.

PharmaSGP konnte sein organisches Wachstum auf den Kernmärkten und seine Position in den relevanten Indikationsgebieten ausbauen. Ein schöner Erfolg [siehe auch Interview mit Plusvisionen HIER ].

PharmaSGP ist ein Consumer-Health-Unternehmen mit einem Fokus auf natürlichen und rezeptfreien OTC-Arzneimitteln. Die Arzneien werden überwiegend über Apotheken verkauft. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien Rubaxx bei rheumatischen Schmerzen und Restaxil bei neuralgischen Schmerzen (Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, natürliche Schmerzmittel. Mit den Marken Deseo und Neradin bedient das Unternehmen den Markt der Männergesundheit. Seit September 2021 zählen die Marken Baldriparan, Formigran, Spalt und Kamol zum Portfolio der PharmaSGP.

Für CFO Michael Rudolf stehen die Zeichen nach dem Rekordjahr 2022 und auch nach dem ersten Quartal 2023 weiter auf profitablem Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Umsatz im Bereich zwischen 91,0 und 96,0 Millionen Euro erwartet. Für die bereinigte Ebitda-Marge geht der Vorstand von einem Anstieg auf 33,0 bis 35,4 Prozent, nach 32,9 Prozent im Geschäftsjahr 2022 aus. Das würde einem bereinigten Ebitda von 30,0 bis 34,0 Millionen Euro entsprechen.

Angesichts des Wachstums und der ordentlichen (bereinigten) Ebitda-Marge bleibt die Aktie von PharmaSGP ein reizvolles Investment. Charttechnisch ist dem Papier im März (2023) der Ausbruch nach oben aus einem ansteigenden Dreieck gelungen, was positiv ist. Wichtig ist, dass in den kommenden Jahren die Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 73,1 Millionen Euro (Stand Ende Dezember 2022), aufgrund der erfolgten Zukäufe, abgebaut werden; durch den guten operativen Cash-flow von zuletzt 24,7 Millionen Euro sollte das gelingen, zumal sich der Bilanz so auch Zahlungsmitteln von 32,6 Millionen Euro finden.

PharmaSGP-Aktie (Tageschart): Ausbruch nach oben gelungen

