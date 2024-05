Ceconomy-Aktie // Nur ein kurzer Hupfer?

Im frühen Montag-Handel sah es so aus, als ob die Ceconomy-Aktie (725750) durch die Decke geht. Denn der Mutterkonzern von MediaMarkt und Saturn hatte überraschend mitgeteilt, dass der Gewinn im Geschäftsjahr 2023/24 (per 30. September) höher ausfallen wird, als es die Analysten bislang geschätzt haben. Nach einem kurzen Höhenflug auf 2,37 Euro, was dem höchsten Stand seit Januar 2024 entsprach, knickte der Titel aber wieder ein.

Tatsächlich war es eine Überraschung, dass sich das Ceconomy-Management am heutigen Montag zu Wort meldete, da für den Mittwoch die Vorlage der Halbjahreszahlen angekündigt ist. Der Vorstand sah sich aber offensichtlich genötigt, den Marktteilnehmern mitzuteilen, dass das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) über den aktuellen Analystenerwartungen liegen wird. So erwartet Ceconomy nun ein Ebit von 290 bis 310 Millionen Euro, nachdem die aktuellen Expertenschätzungen im Durchschnitt nur von einem Ebit von 273 Millionen Euro kalkuliert hatten.

Möglich ist dies, da wohl das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres etwas besser lief, als es das Management vorher erwartet hatte. Dies ergibt sich auch aus den mitgelieferten Vorab-Zahlen für das zweiten Quartal 2023/24 hat. Demnach betrug das währungs- und portfoliobereinigte Umsatzwachstum 6,5 Prozent. Dies führte nach sechs Monaten zu einem währungs- und portfoliobereinigten Umsatzwachstum von 4,8 Prozent.

Beim Ebit lag der Konzern im ersten Halbjahr mit einem Wert von 43 Millionen Euro allerdings eher im Rahmen der Erwartungen. Daher zeigten sich einige Marktteilnehmer etwas verwundert, dass die Prognose erhöht wurde. Dies dürfte wohl der Hauptgrund sein, warum die Kursgewinne nicht nachhaltig waren und der Kurs wieder in den Bereich um 2,30 Euro abrutschte. Für uns bleibt Ceconomy im aktuellen Konjunktur- und Politikumfeld weiter nicht kaufenswert, wie wir zuletzt im Februar herausstellten [ HIER klicken ].

Spannend bleibt aber das ebenfalls im Februar vorgestellte Reverse Bonus-Zertifikat (GQ4VSU). Es bietet investierten Anlegern noch eine Restrendite von 3,5 Prozent, wenn die Ceconomy-Aktie bis zum 21. Juni 2024 stets unter 3,00 Euro (Abstand aktuell: 29 Prozent) verweilt. Ein Anstieg über 3,00 Euro scheint weiter charttechnisch unwahrscheinlich, da sich dem Weg dahin u.a. das Überwinden des 2023er-Jahreshoch bei 2,85 Euro als schwere Hürde erweisen wird. Käufe sind in diesem Zertifikat allerdings nicht mehr möglich, da der Emittent – mit Blick auf das nahe Laufzeitende – nur noch Rücknahmepreise stellt.

Uns gefällt aber auch ein Bonus-Zertifikat mit Cap (VM4NJZ), welches am 20. Dezember 2024 seinen Bewertungstag hat. Bleibt die bei 1,20 Euro platzierte Schwelle (Abstand aktuell rund 49 Prozent) bis dahin unverletzt, winkt eine Bonus-Rendite von 9,6 Prozent (15,2 Prozent p.a.). Kommt es hingegen zum Schwellenbruch, tilgt der Emittent in Cash, entsprechend dem dann gültigen Aktienkurs.

Das mehrfach vorgestellte Bonus-Zertifikat mit Cap (GQ6DV9) wurde übrigens nach dem Bewertungstag im März 2024 zum Maximalbetrag getilgt, womit Anleger, die noch im Februar zugriffen, schnelle 3,5 Prozent verdienten.

Ceconomy-Aktie (Tageschart): kein Ausbruch in Sicht

Bildquelle: MediaMarktSaturn Retail Group; Media-Saturn-Holding GmbH; Chartquelle: stock3.com