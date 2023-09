KWS Saat-Aktie // Trendwende in Sicht

Das kann sich sehen lassen: KWS Saat übertraf mit den Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 (per 30. Juni) nicht nur die eigene Guidance, sondern auch die Erwartungen der Analysten. Uns gefällt aber vor allem, dass der Saatgut-Spezialist mit einer relativ klaren, jedoch recht defensiven Ausblick für das inzwischen laufende Geschäftsjahr 2023/24 bereits jetzt kommt.

Im Detail: Der 2022/23er-Umsatz stieg um 18 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kam es gar zu einem Sprung um 44 Prozent auf 223 Millionen Euro, woraus sich eine Ebit-Marge von ordentlichen 12,2 Prozent ergibt. Als Lohn der guten Entwicklung steigt die Dividende pro Aktie (707400) um 0,10 auf 0,90 Euro.

Für das Geschäftsjahr 2023/24 stellt das SDAX-Unternehmen aktuell ein weiteres Umsatzplus von drei bis fünf Prozent in Aussicht. Die Ebit-Marge soll erneut zwischen elf und 13 Prozent durchs Ziel gehen. Wir gehen allerdings davon aus, dass diese erste Prognose eher konservativ ist, denn der Auftakt zum neuen Geschäftsjahr soll gut gelaufen sein. Zudem dürfte es KWS Saat gelingen, am Markt höhere Verkaufspreise zu generieren, weshalb weiterhin Platz für positive Überraschungen bleibt.

Charttechnisch ist der Wert jedoch noch in einem intakten Abwärtstrend – ausgehend vom Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei 80,90 Euro. Damals profitierte der Konzern vor allem von den steigenden Rohstoffpreisen und Lieferengpässen. Aktuell sucht der Titel im Bereich um die Unterstützungszone zwischen 50 und 55 Euro einen neuen Boden.

Auch die Fundamentaldaten machen eine Trendwende möglich, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis von zwölf und die Dividenden-Rendite von 1,6 Prozent zeigen. Langfristanleger können daher durchaus mit limitierten Kauforders im Bereich um 55 Euro einsteigen.

Schade, dass es keinen Discount-Zertifikate auf diesen Basiswert gibt. Dafür sind allerdings die Handelsumsätze in der Aktie zu gering, weshalb wir Verständnis haben. Verfügbar wären Faktor-Zertifikate und Knock-Outs. Diese Hebelpapiere halten wir aber für den ohnehin recht volatilen Nebenwert für zu risikoreich.

KWS Saat (Tageschart): noch ist der Abwärtstrend intakt

