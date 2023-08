SFC Energy-Aktie // Rekordzahlen im ersten Halbjahr

SFC Energy ist auf Wachstumskurs: Im ersten Halbjahr erreichte der Spezialist für Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Stromversorgungslösungen ein Umsatzwachstum von 49,5 Prozent auf 57,1 Millionen Euro.

Regional lief es besonders in Asien (10,1 Prozent Umsatzanteil) mit einem Plus von 94,7 Prozent und in Nordamerika (47,2 Prozent Umsatzanteil) mit einem Zuwachs von 72,8 Prozent recht gut. Ein operatives Highlight war der neue Standort in Indien: Im ersten Halbjahr konnte SFC bereits Großaufträge in einem Volumen von mehr als 33 Millionen Euro für Brennstoffzellen zur Energieversorgung einbuchen.

Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) kletterte bei SFC im ersten Halbjahr deutlich von 709.000 Euro auf 4,4 Millionen Euro. Daraus errechnet sich sich eine bereinigte Ebit-Marge von 7,6 Prozent, nach 1,9 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Betriebsgewinn Ebit verbesserte sich von 658.000 Euro auf 3,8 Millionen Euro, was einer Ebit-Marge von immerhin 6,7 Prozent entspricht. Unter dem Strich bleibt ein Ergebnis je Aktie im Berichtszeitraum von 0,19 Euro, nach 0,03 Euro im ersten Halbjahr 2022.

Die Auftragslage lässt für die Zukunft hoffen: Die Auftragseingänge lagen im ersten Halbjahr bei 68,9 Millionen Euro (Vorjahr: 72,5 Millionen Euro). Der Auftragsbestand erhöhte sich hierdurch auf 85,7 Millionen Euro (Ende Dezember 2022: 74,2 Millionen Euro).

Für das Gesamtjahr konkretisiert der Vorstand die Umsatz-Prognose 2023 auf 107 bis 111 Millionen Euro (bisherigen Prognose: 103 bis 111 Millionen Euro). Das bereinigten Ebit soll dann 5,0 bis 8,6 Millionen Euro betragen (bisherige Prognose: 3,4. bis 8,6 Millionen Euro).

Derzeit ist SFC Energy an der Börse mit 411,4 Millionen Euro bewertet. Das ist mit Blick auf Umsatz, Ebit und Ebit-Marge sicherlich ein Wort, auch wenn SFC zum Halbjahr über einen Zahlungsmittelbestand von 54,4 Millionen Euro verfügte. Das Unternehmen muss somit in dem sehr spannenden Geschäftsfeld weiter mit großen Schritten wachsen und dabei auch auf eine ordentliche Marge achten.

Für spekulative Anleger bleibt die Aktie ein reizvolles Investment. Charttechnisch wird es vor allem bei Kursen über 26 Euro interessant.

SFC Energy-Aktie (Tageschart): wichtige Hürden voraus



Bildquelle: SFC Energy; Kursquelle: stock3.com

SFC Energy-Aktie // Rekordzahlen im ersten Halbjahr was last modified: Von