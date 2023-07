About You-Aktie // Lebenszeichen nach einer Art Gewinn

Bei der Fieberkurve des Online-Mode-Händlers About You, dem Chart der Aktie, gab es kürzlich einen (kräftigen) Zucker nach oben. Seit Herbst (2022) war das Papier ein Flatliner, mithin, was die Notierung angeht, fast tot, doch nun der Satz über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Ist das ein Lebenszeichen samt möglicher (dauerhafter) Genesung oder nur ein allerletztes Aufbäumen?

Der Online-Fashion-Store hatte ein positives bereinigtes operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) gemeldet. Damit sei die Gewinnschwelle, so About You, früher überschritten schritten worden als gedacht. Gewinnschwelle ist in diesem Zusammenhang sicherlich ein wenig euphemistisch, schließlich handelt es sich um das bereinigte Ebitda – und mit diesem bereinigt ist das bei Unternehmenszahlen immer so eine Sache.

Das unbereinigte Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung) stand im ersten Quartal bei minus 2,8 Millionen Euro, nach minus 31,3 Millionen im Vorjahresquartal. Das Betriebsergebnis (Ebit) lang bei minus 20,2 Millionen Euro, nach minus 43,0 Millionen Euro und das Periodenergebnis bei minus 23,8 Millionen Euro, nach 44,4 Millionen Euro. Ein „echter“ Gewinn lässt somit weiter auf sich warten.

Was aber unschwer zu erkennen ist, About You hat die Verluste deutlich reduziert. Wesentlicher Treiber waren um 51 Prozent gesenkte Marketingkosten. Für Markteintrittskampagnen in neue Länder hatte der Online-Fashion-Store „nur“ noch 51,3 Millionen Euro im Quartal ausgegeben. Die Kosten-Umsatzquote verringerte sich damit auf 10,1 Prozent (Q1 2022/2023: 20,8 Prozent).

Der Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verbessert sich damit auf plus 26,0 Millionen Euro, nach minus 11,3 Millionen Euro und der freie Cash-flow von minus 24,4 auf plus 10,8 Millionen Euro. Da floss recht üppig Geld ins Unternehmen, was erfreulich ist, auch wenn sich in der Bilanz, als Liquiditätspuffer, ein Kassenbestand von 203,7 Millionen Euro findet.

Im Sinne des bereinigten Ebitda will About You auch das Gesamtjahr positiv abschließen und zugleich den Umsatz zwischen einem und elf Prozent steigern. Das sind grundsätzlich gute Nachrichten, auch wenn das Wachstum, wohl auch durch die Konsumflaute, recht mau ist und sich das Unternehmen durch die Quasi-Aufgabe einer Auslandsexpansionsstrategie weiterer Wachstumschancen beraubt.

Im renditestarken B2B-Segment Tech, Media und Enabling (TME) erhöhte die bereinige Ebitda-Marge von 14,0 auf 18,2 Prozent, unterstützt vom Onboarding neuer Firmenkunden durch Scalyle (Webshops für Dritte); allerdings sanken hier die Umsätze um 3,5 Prozent auf 48,3 Millionen Euro.

Insgesamt kletterten die Umsätze bei About You im ersten Quartal um 0,6 Prozent auf 507,1 Millionen Euro. Bei vermutlichen rund zwei Milliarden Euro Jahresumsatz ist die Aktie mit einem Börsenwert von aktuell gut einer Milliarde Euro nicht sonderlich hoch bewertet, auch wenn About You allenfalls nur langsam wächst.

Große Höhenflüge sollten Anleger einstweilen nicht erwarten. Aber ein paar Pünktchen könnte es schon noch nach oben gehen.

About You-Aktie (Tageschart): Lebenszeichen



Bildquelle: About You; Chartquelle: stock3.com

About You-Aktie // Lebenszeichen nach einer Art Gewinn was last modified: Von