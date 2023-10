Mensch und Maschine-Aktie // Ein neuer Boden ist gefunden

Die Mensch und Maschine-Aktie (MuM, 658080) neigte in den vergangenen Wochen zur Schwäche, was vor allem dem nachgebenden Gesamtmarkt geschuldet war. Am heutigen Mittwoch legte die Gesellschaft aber starke Neun-Monats-Zahlen vor, die dem Papier neuen Schwung verliehen.

Im Detail: Der Spezialist für CAD (Computer Aided Design – Konstruktionssoftware), CAM (Computer Aided Manufacturing – Maschinensteuerung) und BIM (Building Information Modeling – Bausoftware) steigerte den Umsatz um 6,1 Prozent auf 242,21 Millionen Euro. Der Rohertrag kletterte überproportional um acht Prozent auf 126 Millionen Euro.

Der Betriebsgewinn (Ebit) legte gar um 13,3 Prozent auf 34,41 Millionen Euro zu, woraus sich eine von 13,3 auf 14,2 Prozent verbesserte Ebit-Marge ergibt. Mit einem Plus von 14 Prozent auf 20,95 Millionen Euro ging es auch beim Nettoergebnis ähnlich dynamisch nach oben. Finanzchef Markus Pech bestätigte zudem die Ziele für das Gesamtjahr, die er auch im Plusvisionen-Interview [ HIER klicken ] vom Juli im Detail vorstellte. Demnach soll das Ergebnis je Aktie um 14 bis 20 Prozent wachsen, was auch der schon jetzt genannte Wachstums-Zielwert für 2024 ist.

Auch bei der Dividende ist eine Anhebung vorgesehen, wenn auch das vierte Quartal planmäßig verläuft. Gelingt dies, dürfen sich Anleger auf eine Anhebung auf 1,55 Euro bis 1,65 Euro freuen, nachdem für 2022 „nur“ 1,40 Euro ausbezahlt wurden.

Technisch hatte die MuM-Aktie (658080) im Sommer den Widerstand bei 55 Euro nicht nachhaltig überwinden können. So setzten im schwachen Marktumfeld Gewinnmitnahmen ein, die den Wert bis an die Unterstützungszone um 45 Euro haben fallen lassen. Dort könnte aber nun schon der Boden für eine Rückkehr an die 55-Euro-Marke geschaffen sein.

Auch fundamental sehen wir keine Probleme für höhere Kurse. Denn neben dem branchenüblichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 ist die Dividenden-Rendite von rund drei Prozent für Software-Branche hingegen eher ungewöhnlich. Langfristanleger könnten daher durchaus limitierte Käufe tätigen.

Mensch und Maschine-Aktie (Tageschart): Ende der Korrekturbewegung

Bildquelle: Mensch und Maschine; Chartquelle: stock3.com

