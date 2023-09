Bastei Lübbe-Aktie // Positives Chartsignal bei schönen Zahlen

Technisch reizvoll wird es bei der Bastei Lübbe-Aktie bei Kursen über 5,36 Euro (auf Schlusskursbasis). Dann wären die Hochs vom November 2022 und Juli 2023 überwunden und die Aktie könnte den Seitwärtstrend, nach der der Abwärtsbewegung von Juni bis November 2022, nach oben verlassen (siehe auch Tageschart unten).

Damit dieses Szenario keinen Schaden nimmt, sollte die Unterstützungszone bei 4,80 Euro, dort verläuft derzeit auch flach die 200-Tage-Durchschnittslinie, nicht unterschritten werden.

Derzeit bewegt sich das Papier gerade aufwärts und hat den sehr kurzfristigen Abwärtstrend, bestehend seit Ende Juli, gebrochen.

Fundamental verlief das erste Quartal 2023/2024 für die Bastei Lübbe, trotz der „herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Lage“, wie es aus dem Verlag hieß und ungeachtet der weiterhin hohen Inflation „erfreulich“.

Im Segment „Buch“ wurde ein Umsatz in Höhe von 21,1 Millionen Euro (Vorjahr: 17,2 Millionen Euro) erzielt. Der Umsatz konnte insbesondere gesteigert werden im Belletristik-Bereich mit einem Plus von 35 Prozent, bei der Verlagsmarke LYX mit ihrem Angebot für junge Erwachsene und einem Zuwachs von 18 Prozent sowie im Audio-Bereich mit einem Anstieg von 41 Prozent, was auf die wachsenden Streaming- und Download-Angebote zurückzuführen ist.

Insgesamt verbesserte sich der Umsatz um 20,5 Prozent auf 22,8 Millionen Euro im ersten Quartal 2023/24. Dabei arbeitete Bastei Lübbe profitabel: Der Betriebsgewinn (Ebit) belief sich 2,1 Millionen Euro, nach 0,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Ebit-Marge erhöhte sich damit deutlich von 1,7 auf 9,2 Prozent. Unter dem Strich wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 Euro nach 0,01 Euro im Vorjahr erreicht.

Für das Gesamtjahr 2023/24 erwartet der Vorstand einen Umsatz in der Bandbreite von 100 bis 105 Millionen Euro und ein Ebit zwischen 9,0 und 10,0 Millionen Euro.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 Euro erwirtschaftet, woraus sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von aktuell 17,3 errechnet. Im laufenden Jahr könnte der Gewinn je Aktie 0,55 Euro betragen, was derzeit ein KGV von unter zehn bedeuten würde. Mit Blick auf die Marge ist das nicht üppig, auch wenn das Unternehmen nur schwach wächst. Zudem besteht das Unternehmen bei dem aktuellen Börsenwert ausschließlich aus Eigenkapital und Nettofinanzvermögen.

Technik und Fundamentaldaten machten die Bastei Lübbe-Aktie derzeit zu einem attraktiven Investment. Zuletzt (Hauptversammlung am 13. September) hat Bastei Lübbe zudem eine Dividende von 16 Cent gezahlt. Für das laufende Jahr könnten das auch 25 Cent werden.

Bastei Lübbe-Aktie (Tageschart): Ausbruch aus Konsolidierung



Bildquelle: Bastei Lübbe; Chartquelle: stock3.com

Bastei Lübbe-Aktie // Positives Chartsignal bei schönen Zahlen was last modified: Von