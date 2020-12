Villeroy & Boch Vz. // Schon wieder höhere Ziele

Schon im Juli erkannten wir bei den Villeroy & Boch Vorzügen (765723) Nachholbedarf, nachdem der Keramikkonzern Halbjahreszahlen vorlegte, die stark von Corona belastet waren [ hier klicken ]. Für uns kam es daher nur wenig überraschend, dass die Mettlacher im Oktober ihre Prognose erhöhten, da das Geschäft deutlich besser läuft, als es noch vor wenigen Wochen absehbar war. Ziel war ein positives operatives Ergebnis (Ebit) von 30 bis 35 Millionen Euro und ein Umsatz, der nur noch sechs Prozent unter Vorjahr liegen soll – natürlich unter der Annahme, dass kein zweiter Lockdown die Wirtschaftswelt erneut auf den Kopf stellt. Auch hier berichtete Plusvisionen [ hier klicken ].

Dieser neue Lockdown scheint die Saarländer aber nicht zu bremsen, denn am heutigen Donnerstag folgte die nächste Prognoseerhöhung: Der Vorstand berichtet von einer sehr guten Geschäftsentwicklung im laufenden Quartal und einem erfolgreichen Kostenmanagement. Daher wird das Ebit mindestens 45 Millionen Euro erreichen.

Damit verbinden wir gleichzeitig neue Dividendenfantasie, denn Villeroy strebt an, stets rund 50 Prozent des operativen Gewinns auszuschütten. Dividenden-Jäger können sich daher auch jetzt noch per Limitorder zugreifen und weitere Positionen aufbauen, da auch charttechnisch die Ampeln weiter auf grün stehen. Bis zur 15-Euro-Marke sollte der Titel durchlaufen, da erst dort der nächste Widerstand wartet.

Wer die Bewegung des Basiswerts bis zur 15er-Marke hebeln will, der schaut sich das bereits vorgestellte Faktor-Zertifikat Long (MF71VG) an, welches die Bewegung der Aktie verdoppelt. Bei Bonus- und Discountern finden wir hingegen weiterhin keinerlei Produkte. Hier dürfen die Anbieter noch immer nachlegen.

