Cherry-Aktie // Neue Nahrung für die Trendwende

Ende März kam unser Optimismus für die Cherry-Aktie (A3CRRN) etwas zu früh: Wir hatten damals – bei Kursen um 5,55 Euro – auf ein Ende der Negativspirale gesetzt und bei 5 Euro eine Wendemarke ausgemacht [ HIER klicken ]. Doch im Tief und als Folge durchwachsener Q1-Zahlen ging es im Juni bis auf 3,42 Euro nach unten, ehe der Titel tatsächlich drehte und sich inzwischen wieder bis an die 5-Euro-Marke vorgearbeitet hat.

Die an diesem Montag veröffentlichten Zahlen untermauern die zuletzt positive Kursentwicklung. Denn im zweiten Quartal lag der Umsatz mit 32,6 Millionen Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau von 32,9 Millionen Euro. Bei der bereinigten operativen Marge (Ebitda-Marge) erreichte Cherry immerhin 13,8 Prozent, nach 15,3 Prozent im Q2 des Vorjahres. Damit lag der Spezialist für Tastaturen und Gaming-Zubehör aber im Rahmen der Markterwartungen und konnte zudem die Ergebnisdelle der ersten drei Monate schon wieder mehr als ausgleichen.

Positiv kam zudem an, dass der Vorstand die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt. Demnach erreicht Cherry einen Umsatz von 135 bis 165 Millionen Euro, bei einer Ebitda-Marge von zehn bis 14 Prozent. Mittelfristig soll dieser Wert dann wieder in den Bereich von 20 Prozent steigen.

Für das zweite Halbjahr zeigt sich der Vorstand dabei relativ zuversichtlich. So sollen vor allem die beiden Bereiche Gaming Devices und Office Peripherals Wachstum bringen. Dabei steht auch das Thema einer weiteren Internationalisierung auf dem Programm. Hilfreich dürften im Jahresverlauf aber auch sogenannte Sales Events wie „Black Friday“, „Cyber Monday“ und natürlich das Weihnachtsgeschäft sein. Da zudem die Lieferkettenproblematik und die Chipkrise nahezu der Vergangenheit angehört halten wir positive Überraschungen für möglich. Langfristanleger können daher aufspringen.

Schade, dass das Angebot an Discount-Zertifikaten weiterhin sehr gering ist. Zudem bietet nur ein einziger Emittent entsprechende Papiere an, der in jedem Fall in Cash tilgt und somit keinen verbilligten Aktienkauf ermöglicht. Wir verzichten daher auf eine Produktvorstellung.

Cherry-Aktie (Tageschart): Erfolgreiche Bodenbildung

Bildquelle: Cherry, Chartquelle: stock3.com

