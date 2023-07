FlatexDegiro-Aktie // In der Haltezone

Die Unterstützungslinie bei 8,40 Euro und die 200-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei 8,50 Euro verläuft, haben sich bei der FlatexDegiro-Aktie in den letzten Wochen als recht robust erwiesen. Die Bodenbildung auf diesem Niveau setzt sich weiter fort.

Das macht die charttechnische Situation der FlatexDegiro-Aktie aber auch ein wenig heikel: Würde diese Haltezone unterschritten, wäre die Enttäuschung vermutlich groß und sogar ein Abgleiten auf das Dezember-Tief bei unter sechs Euro nicht ausgeschlossen. Derzeit deutet darauf aber technisch nichts hin.

Fundamental bleibt FlatexDegiro bei den Accounts auf Wachstumskurs: Im Juni ist die Kundenzahl um 23.000 oder um ein Prozent auf 2,56 Millionen gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr betrug das Plus sogar zwölf Prozent.

Die Anzahl der Trades nahm gegenüber dem Vormonat, bei gleicher Anzahl von Handelstagen, allerdings um ein Prozent auf 4,6 Millionen ab. 74 Prozent waren dabei Cash-Produkte wie Aktien oder Anleihen. Der Grund: Die Stimmung an der Börse war durchwachsen, trotz eines zeitweise neuen Rekordhoch im DAX. Zudem ist der sogenannte Meme-Aktienboom abgeflaut.

Broker und Handelsbanken haben es zurzeit schwer an den Märkten, was auch für die FlatexDegiro-Aktie gilt, obwohl diese günstig bewertet ist.

Goldman Sachs senkte heute das Kursziel von 9,20 auf 9,10 Euro, behält jedoch das Rating neutral bei. Vor wenigen Tagen hat Hauck Aufhäuser das Kursziel für FlatexDegiro von 9,60 auf 10,20 Euro angehoben und die Empfehlung von hold auf buy geändert.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): Seitwärtstrend



Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com

