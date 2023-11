Kontron-Aktie // Nach guten Zahlen Prognose angehoben

Bei der neuen Kontron florieren die Geschäfte: Im dritten Quartal legte das Unternehmen recht gute Ergebnisse vor. Kontrons Fokus liegt aktuell auf dem margenstarkten Internet der Dinge (Internet of Things, kurz IoT), also zum Beispiel der Kommunikation zwischen Maschinen oder Automaten untereinander oder mit einem Kontrollzentrum.

Vom IT-Service-Segment hat sich Kontron im Sommer 2022 verabschiedet. Die alte Kontron hatte ihren Firmenhauptsitz zuletzt in Augsburg und wurde von der S&T aus Linz (Österreich) übernommen. Seit 2022 nennt sich das fusionierte Unternehmen Kontron.

Der Kontron–Umsatz stieg im dritten Quartal um 14,4 Prozent auf 300,0 Millionen Euro und das operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich um 74,4 Prozent auf 34,9 Millionen Euro. Das den Anteilsinhabern der Kontron zurechenbare Konzernergebnis der fortgeführten Aktivitäten (nach Minderheitenanteilen) erhöhte sich von 8,5 Millionen Euro in der Vorjahresperiode auf 19,0 Millionen Euro.

Exklusiv für die Leser von Plusvisionen: Einen Monat kostenlos Stock3-Angebote nutzten. Mit dem Code Plusvisionen3 erhalten Sie 100 % Rabatt auf die erste Aboperiode von Stock3 Tech & TechAdvanced. Der Rabatt gilt einmalig und kann nicht auf bestehende Abonnements angewendet oder mit anderen Aktionen kombiniert werden. Das Abonnement endet nach einem Monat automatisch. Die Gutschein-Aktion ist ab sofort gültig und läuft bis zum 31. Dezember 2023.

In den ersten neun Monaten kletterte der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum insgesamt um 14,0 Prozent auf 860,9 Millionen Euro und das Ebitda um 39,9 Prozent auf 95,9 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie (unverwässert, inklusive nicht fortgeführter Aktivitäten) nahm in der Neunmonatsperiode auf 86 Cent zu, nach 51 Cent in der Vorjahresperiode.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage bleibt die Nachfrage nach Kontron-Produkten, insbesondere im Software und Solutions-Segment, hoch: Die Auftragseingänge machten 356 Millionen Euro aus, wodurch der Auftragsbestand auf 1.655 Millionen Euro zunahm, das sind 195 Millionen Euro mehr als zu Beginn des Jahres. Damit seien im Wesentlichen bereits die Planumsätze und das geplante Wachstum für 2024 abgedeckt, sagt Hannes Niederhauser, CEO von Kontron.

Auf Basis der erfreulichen Auftragsentwicklung hebt der Kontron-Vorstand seinen Nettoergebnis-Ausblick 2023 bereits zum zweiten Mal im Jahr 2023 nun von mehr als 66 auf mehr als 72 Millionen Euro an. Das entspräche einer Steigerung, so das Ergebnis in dieser Größe erreicht wird, von über 30 Prozent gegenüber dem Nettoergebnis des Vorjahres. Ziel bis 2025 bleibt ein organisches wie anorganisches Wachstum beim Umsatz auf 2.000 Millionen Euro, eine Ebitda-Marge von 13 Prozent und ein Nettoergebnis von 140 Millionen Euro.

Geschäftsfeld, Wachstum und die gute Marge machen die Aktie zu einem interessanten Investment. Charttechnisch befindet sich die Kontron-Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Bei Kursen über 21 Euro hellt sich die technische Situation weiter auf.

Kontron-Aktie (Tageschart): Aufwärtsbewegung



Bildquelle: Kontron; Chartquelle: stock3.com

Kontron-Aktie // Nach guten Zahlen Prognose angehoben was last modified: Von