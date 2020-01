Adidas-Aktie // Bonus-Rendite-Chance im Knick

Im Dezember [ hier klicken ] hatten wir der Adidas-Aktie nicht mehr allzu viel zugetraut, nachdem der Titel seinen Aufwärtstrend verlassen hatte und sich in einer Spanne zwischen 255 und 290 Euro bewegte. Damit lagen wir falsch. Denn die DAX-Aktie (A1EWWW) gab noch einmal Gas und markierte bei 317,45 Euro Mitte Januar sogar ein neues Rekordhoch. Dabei bildete der Titel sogar einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend aus.

Nun scheint die Luft aber tatsächlich dünner zu werden, denn der Kurzfristtrend ist mit den jüngsten Gewinnmitnahmen gebrochen. Wahrscheinlich ist daher eine Rückkehr in den alten Trendkanal zwischen 255 und 290 Euro. Dazu passt auch die Fundamentalbewertung. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei teuren 28.

Und auch das Thema Coronavirus sollte bei diesem Unternehmen nicht ganz aus dem Auge verloren werden. Sofern sich der Virus weiter verbreitet und vor allem Chinas Wirtschaft bremst, könnte auch der China-Absatz der Herzogenauracher leiden. Noch sehen wir dazu aber keinen Anlass zur Sorge, trotzdem erscheint kurzfristig ein Direktinvestment in die Adidas-Aktie zu riskant.

Wir hatten im Dezember [ hier klicken ] ein eher defensives Bonus-Zertifikat mit Cap (SR2ETW) vorgestellt, welches damals 11,0 Prozent (19,9 Prozent p. a.) in Aussicht stellte. Dank der Kursgewinne ist die Rendite-Chance nun auf rund vier Prozent gefallen. Da die Barriere bei 215 Euro (Puffer: 27,4 Prozent) liegt, darf das Papier im Depot verweilen. Extrem vorsichtige Anleger können sogar nachkaufen, bei einer Restlaufzeit bis Juni 2020.

Ebenfalls bis Juni 2020 läuft ein etwas risikoreicheres Bonus-Zertifikat mit Cap (HZ1ZL9), welches wir aktuell bevorzugen. Hier winkt eine Bonus-Rendite von 11,2 Prozent (27,6 Prozent p.a.), wenn die Barriere bei 230 Euro (Puffer: 22,4 Prozent) hält. Gelingt dies nicht, dann tilgt dieser Emittent via Aktienlieferung.

Adidas-Aktie (Tageschart): kurzfristig abgeknickt

Bildquelle: Adidas