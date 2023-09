Laiqon-Aktie // Kooperation mit Union Investment bahnt sich an

Plusvisionen hatte bereits HIER über die mögliche Zusammenarbeit zwischen Laiqon und Union Investments berichtet. Nun konkretisiert sich die Kooperation durch ein Memorandum of Understanding (MoU), worin die wesentlichen Inhalte der wahrscheinlichen Zusammenarbeit definiert werden.

Für Laiqon und insbesondere für die Laiqon Tochter Laic wäre die Kooperation mit der Union Investment ein großer Erfolg und ein potenzieller künftiger Umsatztreiber.

Die Zusammenarbeit würde die Auflage eines neuartigen, gemeinsamen fondsbasierten Investmentproduktes – iFVV-Produkt –, das sich an Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken richtet, beinhalten. Das iFVV-Produkt wäre eine individuelle Fonds-Vermögensverwaltung (klassische und nachhaltige Anlagen) auf der Grundlage von KI-generierter Entscheidungsparametern.

Zur Einordnung: Union Investment bietet Anlagelösungen, im wesentlichen Fonds, für private und institutionelle Investoren. 4.371 Union-Investment-Mitarbeiter betreuen ein verwaltetes Vermögen von 432 Milliarden Euro von 5,8 Millionen Kunden in 1.335 verschiedenen Fonds.

Für Laiqon könnte die Kooperation mit Union Investments neue Umsatzpotenziale erschließen. Die Börse goutiert das heute mit einem Kursplus von mehr als fünf Prozent. Wenn es Vorstand Achim Plate gelingt, den Vertrag mit Union Investments unter Dach und Fach zu bekommen, wovon derzeit auszugehen ist, würde das Laiqon und die Laiqon-Aktie sicherlich weiter beflügeln.

Charttechnisch positiv: Die Laiqon-Aktie ist an der 200-Tage-Durchschnittslinie recht dynamisch nach oben abgeprallt. Bei Kursen über 8,40 Euro hellt sich die technische Situation weiter auf (siehe Tageschart unten).

Laiqon-Aktie (Tageschart): Gelingt der Durchbruch?



