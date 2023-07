Eckert & Ziegler-Aktie // Ist das der Boden?

Noch im Januar konnten wir bei Eckert & Ziegler von einem erfolgreichen Kurs-Comeback berichten HIER klicken]. Dich inzwischen ist der Wert (565970) vom damaligen Niveau um 55 Euro bis an die 35-Euro-Marke abgestürzt, nachdem das Unternehmen im März eine deftige Gewinnwarnung veröffentlichte. Nun sucht die Aktie einen neuen Boden.

Los ging die Kursschwäche mit der März-Nachricht, dass der Strahlen- und Medizintechnikkonzern wegen höherer Kosten für die klinische Entwicklung mit einem weiteren Gewinnrückgang im Gesamtjahr 2023 kalkuliert. So erwartete der Vorstand damals, dass der Umsatz knapp 230 Millionen Euro (2022: 222,3 Millionen Euro) erreicht und ein Jahresüberschuss von rund 25 Millionen Euro (2022: 29,3 Millionen Euro) übrigbleibt.

Diese Zahlen bestätigte das Management nun auch bei der Vorlage vorläufiger Daten für das erste Halbjahr. Demnach erzielte Eckert & Ziegler einen Umsatz von 118 Millionen Euro, was einem Plus von rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Haupttreiber war die anhaltende Nachfrage nach Radioisotopen für pharmazeutische Anwendungen, die das Segment Medical um rund 27 Prozent anschob.

Gestiegene Ausgaben für Kapazitätserweiterungen und negative Währungseffekte sowie Inflationsanpassungen im Hochinflationsland Argentinien sorgten aber dafür, dass das Konzernergebnis von 15,4 Millionen Euro im Vorjahr auf 10,9 Millionen Euro sank. Exakte Zahlen folgen am 10. August, Überraschungen sind dabei aber nicht mehr zu erwarten.

Am Markt zeigt man sich beruhigt, dass die Entwicklung tatsächlich im Rahmen der Prognosen liegt und keine neuen Negativnachrichten hinzukamen., Somit steigt die Chance, dass der Titel im Bereich um 35 Euro einen neuen Boden findet. Denn fundamental ist der Wert auf dem Niveau mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 historisch günstig bewertet. Langfristanleger versuchen daher an schwachen Tagen einige Stücke einzusammeln.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet aber auch ein Discount-Zertifikat (PE2DDG) mit Cap bei 35 Euro und Laufzeit bis zum 15. Dezember 2023. Geht die Aktie über dem Cap bei 35 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 35 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 9,9 Prozent (24,8 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 35er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 31,92 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Eckert & Ziegler-Aktie (Tageschart): Suche nach dem Boden

Bildquelle: Eckert & Ziegler; Chartquelle: stock3.com

