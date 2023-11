Fielmann-Aktie // Der nächste Aufschwung läuft

Schon im Sommer war die Welt bei Fielmann in bester Ordnung. Der Aktienkurs sprang auf ein Zwischenhoch im Bereich um 50 Euro und ein weiterer Aufschwung war eigentlich vorprogrammiert [ HIER klicken ]. Doch das konjunkturelle Umfeld und ein schwacher Gesamtmarkt sorgten auch bei Fielmann und eine Kurs-Korrektur. Bis in den Bereich um 40 Euro ging es nach unten, ehe zuletzt ein neuer Aufschwung startete.

Im Bereich um 40 Euro fand das Fielmann-Papier (577220) einen neuen Boden. Zudem glänzte der Brillen-Spezialist zuletzt mit einem Umsatz- und Gewinnsprung. Dabei profitierte der Filialist von einem starken organischen Wachstum. Gleichzeitig wies der Vorstand darauf hin, dass sich die miese Konsumstimmung sogar positiv auf das Geschäft auswirkt, da viele Konsumenten die Niedrigpreisangebote von Fielmann annehmen.

So gelang im dritten Quartal ein Umsatzplus von 13,8 Prozent auf 526 Millionen Euro. Das organische Wachstum lag bei starken zehn Prozent, das sonstige Wachstum kam über Zukäufe. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sorgte ein Sparprogramm für deutlich überproportionale Zugewinne von 35,6 Prozent auf 130 Millionen Euro. Das Unternehmen übertraf damit mit beiden Werten die Analystenerwartungen.

Den nach einer Übernahme in den USA im September erhöhten Ausblick bestätigte Fielmann. So dürfte das Gesamtjahr ein Umsatzplus von rund 13 Prozent auf 2 Milliarden Euro und einen Ebitda-Anstieg von ca. 18 Prozent auf 400 Millionen Euro bringen. Mit Blick auf die dynamische Entwicklung sehen den Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 weiter als aussichtsreich an. Langfristanleger können daher weiter Stücke einsammeln.

Das mehrfach vorgestellte Discount-Zertifikat (SQ4ERP) mit Cap bei 40 Euro und Laufzeit bis zum 22. September 2023 [ HIER klicken] wurde zum Höchstbetrag von 40 Euro getilgt und brachte Anlegern ordentliche Gewinne.

Der zuletzt empfohlene Discounter (SV6FJ1) mit Cap bei 50 Euro und Laufzeit bis 15. Dezember 2023 [HIER klicken] bleibt hingegen spannend. Das bei Kursen bei 46,63 Euro erstmals empfohlene Produkt, notiert auch heute in etwa auf diesem Niveau. Neuengagements machen jedoch aktuell wenig Sinn, da – aufgrund der kurzen Restlaufzeit – kaum noch Rabatt gegenüber dem Direktinvestment vorhanden ist. Einen Halteposition ist das Papier, da es ja weiter einen attraktiven Einstand ermöglicht oder – sofern der Titel in den kommenden drein Wochen die 50-Euro-Linie wieder überquert – zum Maximalbetrag getilgt wird.

Fielmann-Aktie: Neuer Aufschwung

Bildquelle: Fielmann; Chartquelle: stock3.com

