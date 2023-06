Fielmann-Aktie // Schwung durch Nordamerika

Es ist zwar erst rund zwei Monate her, dass wir zuletzt über die Fielmann-Aktie berichteten [ HIER klicken ]. Doch die tolle Kursperformance erfordert eine Neueinschätzung. Denn dem Titel gelang nicht nur der auch von uns erwartete Sprung über die 40-Euro-Marke sondern inzwischen sogar der Durchmarsch bis an die 50er-Linie. Möglich machte dies vor allem die Nachricht vom Einstieg in das US-Geschäft. Allerdings könnte nun die Luft nach oben etwas dünner werden, weshalb ein Discount-Zertifikat ins Blickfeld gerät.

Die Top-News: Die Optikerkette expandiert in den nordamerikanischen Markt. Die Gesellschaft kaufte dazu den US-Augenoptiker SVS Vision mit mehr als 80 Geschäften und das kanadische Unternehmen Eyevious Style mit dessen Online-Plattform Befitting. Dabei wurde SVS Vision mit rund 105 Millionen Euro bewertet, Eyevious Style mit circa 35 Millionen Euro – jeweils ohne Berücksichtigung von Barmittel und Schulden. Damit setzt Fielmann seine angekündigte internationale Expansion unvermindert fort.

Allerdings ist der Umsatzbeitrag der neuen Töchter noch sehr gering. Denn SVS Vision erwirtschaftete 2022 nur rund 100 Millionen Dollar, während es Fielmann in 2023 wohl auf einen Jahresumsatz von rund 1,9 Milliarden Euro bringt, beziehungsweise nun – mit dem Zukauf – gegebenenfalls die Zwei-Milliarden-Euro knackt.

Zudem muss sich zeigen, ob auch das zweite Quartal so gut lief, wie die beiden Vorquartale, nachdem sich die Konsumlaune doch weiter eintrübt. Nachdem nun das von uns erwähnte Gap an der 50er-Linie geschlossen ist, sehen wir unser Kursziel zunächst erreicht. Die Aktie bleibt aber eine Halteposition.

Auch das ebenfalls vor zwei Monaten vorgestellte Discount-Zertifikat (SQ4ERP) mit Cap bei 40 Euro und Laufzeit bis zum 22. September 2023 [HIER klicken] entwickelte sich sehr positiv. Die verbliebene Restrendite liegt aktuell bei 1,2 Prozent, weshalb Anleger, die das Geld für Neuengagements benötigen, jetzt Gewinne mitnehmen. Wer hingegen keinen Kapitalbedarf hat, kann in Ruhe die Endfälligkeit abwarten.

Für einen Neueinstieg eignet sich hingegen ein Discounter (SV6FJ1) mit Cap bei 50 Euro und Laufzeit bis 15. Dezember 2023. Geht die Aktie über dem Cap bei 50 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 50 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 7,2 Prozent (14,3 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 50er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 46,63 Euro, was einem Rabatt von 7,1 Prozent gegenüber dem Direktinvestment entspricht.

Fielmann-Aktie (Tageschart): kräftiger Höhenflug, Konsolidierungsformation nach oben verlassen



