Talanx-Aktie // Überreaktion nach Kapitalerhöhung

So ganz falsch war unsere Empfehlung für die Talanx-Aktie (TLX100) im vergangenen November nicht [HIER klicken]. Denn der Assekuranz-Wert notierte damals bei rund 42 Euro, ehe es in den vergangenen Wochen bis auf das bisherige Rekordhoch bei 65,85 Euro. Zuletzt ging es aber rund 10 Prozent nach unten, nachdem der Konzern kurzfristig den Kapitalmarkt via Kapitalerhöhung angezapft hat. Wir sehen trotzdem gute Chancen für neue Rekordnotierungen.

Wirklich dramatisch ist die Kapitalerhöhung nicht. Denn Talanx hat lediglich rund 300 Millionen Euro eingesammelt. Trotzdem kam die Transaktion nicht gut am Markt an, da Mehrheitsaktionär HDI weitere Anteilsscheine im Wert von ca. 100 Millionen Euro auf den Markt warf. Zudem zeigen sich Aktionäre immer enttäuscht, wenn ihr Anteil über eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht verwässert wird, sie also nach dem Motto „Quick & Dirty“ erfolgt.

Doch die Maßnahmen hat auch Gutes: Durch die Abgaben von HDI (Anteil sinkt von 78,9 auf 76,6 Prozent) steigt der Streubesitz leicht an, was die Handelsfähigkeit der aktuell im MDAX enthaltenen Aktie verbessert. Zudem hat der Konzern tatsächlich mehr Kapital zur Verfügung, was clever eingesetzt werden kann, beispielsweise für weitere Zukäufe (zuletzt Liberty Mutual in Lateinamerika) oder zur Verbesserung der Kapitalausstattung.

Wichtig zudem: Das Geschäft läuft weiter gut. Denn der Vorstand bekräftigte seine Guidance, wonach Talanx einen Überschuss von mehr als 1,4 Milliarden Euro an erzielen wird. Zudem soll die Dividende mehr als 2 Euro je Aktie betragen. Auch die Mittelfristziele stehen, mit einem Gewinn von 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025. Steigen, zuzüglich der Erträge von Liberty Mutual.

Trotz der insgesamt positiven Performance ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6 und einer Dividenden-Rendite von knapp 5 Prozent weiter attraktiv bewertet. Langfristanleger können daher die aktuelle Schwäche für limitierte Käufe nutzen, deren Limit um 58 Euro liegt.

Das im November vorgestellte Discount-Zertifikat (SH8AS7) [HIER klicken] mit Cap bei 44 Euro und Laufzeit bis zum 17. März 2023 wurde übrigens in Aktien getilgt, da der Basiswert nicht über dem Cap durchs Ziel ging. Wer damals einstieg, hat Talanx nun mit einem Einstandskurs von 41,34 Euro im Depot, sitzt also aktuell auf einem Gewinn von rund 40 Prozent (!).

Eine clevere Einstiegsmöglichkeit bietet nun ein Discount-Zertifikat (SW2BC4) mit Cap bei 60 Euro und Laufzeit bis zum 15. März 2024. Geht die Aktie über dem Cap bei 60 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 7,9 Prozent (15,8 Prozent p.a.) möglich. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 44er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 55,63 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Talanx-Aktie (Tageschart): Korrektur im Zuge der Kapitalerhöhung.

Bildquelle: Talanx, Chartquelle: stock3.com

