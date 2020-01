Wacker Neuson // Die 2019er-Ziele klar verfehlt

Naja, zeitnah sieht natürlich anders aus: Erst rund drei Wochen nach dem Silvesterfest bemerken die Buchhalter bei Wacker Neuson, dass das alte Jahr noch schlechter gelaufen ist, als bislang erwartet. Dabei hatte das Management erst im Oktober ohnehin seine Prognosen nach unten korrigiert. Die Prognose der Umsatzentwicklung gelang dem Unternehmen besser. Beim Umsatz lag der Baumaschinen-Hersteller mit 1,9 Milliarden Euro sogar über dem Zielband von 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro.

Bei der Prognose der operativen Marge lag die Verwaltung aber recht deutlich daneben. Denn aus dem anvisierten 8,3 bis 8,8 Prozent wurden nur 8,0 Prozent. Logische Konsequenz: Der Aktienmarkt schickte den Anteilschein auf Talfahrt. Am Ende des gestrigen Xetra-Handels stand ein Minus von rund zehn Prozent. Zwischenzeitlich war die Aktie (WACK01) auf 14,39 Euro abgerutscht. Dies entspricht, womit das 12-Monats-Tief bei 14,12 Euro aus dem Oktober nochmals getestet wurde. Die technische Gegenbewegung hat den Titel im frühen Mittwochshandel wieder leichtv steigen lassen.

Bislang hat aber auch die Ankündigung eines Sparprogramms dem Aktienkurs nicht nachhaltig auf die Beine geholfen, obwohl der Wert mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 12 durchaus Charme entwickelt. Sofern auch noch das 12-Monats-Tief nicht unterschritten wird, könnte die Aktie erneut auf dem aktuellen Niveau den Versuch einer Bodenbildung unternehmen, was Langfristanleger anlockt.

Wer versuchen will, den Wert noch günstiger zu erwerben, der greift zu einem Discounter (CU5AA6) mit Laufzeit bis 19. Juni 2020. Geht die Aktie dann unter dem Cap bei 13 Euro durchs Ziel, dann erhalten Anleger pro Zertifikat eine Aktie ins Depot gebucht. Der Einstandspreis liegt dann bei 12,17 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht. Geht der Basiswert über 13 Euro durchs Ziel, dann erhalten Anleger 13 Euro in Cash, woraus sich eine schnelle Maximalrendite von 6,8 Prozent oder hochgerechneten 16,1 Prozent p.a. ergibt.

Wacker Neuson-Aktie (Wochenchart): Das 12-Monats-Tief vom Oktober wurde bislang nicht unterschritten





