Sartorius-Vorzüge // Aktie läuft und läuft und läuft in den DAX

2020 war für Sartorius ein gutes Jahr. Der Umsatz stieg um rund 28 Prozent auf ca.2,34 Milliarden Euro und der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sprang um knapp 40 Prozent auf 692 Millionen Euro. Dabei profitiert der Konzern von einem Bestellboom von den Impfstoff-Herstellern und den Produzenten von Corona-Tests. Denn Sartorius liefert dazu wichtiges Zubehör. Daher soll 2021 noch besser werden.

Der Umsatz soll währungsbereinigt um rund 45 Prozent zulegen, nachdem Vorstandschef Joachim Kreuzberg zu Jahresbeginn „nur“ ein Plus von 35 Prozent angekündigt hatte. Damit sieht es derzeit danach aus, dass sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr nochmals beschleunigt. Und das Ebitda soll rund 34 Prozent klettern, hier lag die Guidance bislang bei einem Plus von 32 Prozent. [Plusvisionen berichtete, HIER klicken ] Kein Wunder, dass die Vorzugsaktie (716563) läuft und läuft und läuft, denn die Analysten rechnen sogar mit noch mehr Gewinn.

Das aktuelle Rekordhoch von dieser Woche liegt bei 566,20 Euro. Auf Sicht von drei Jahren entspricht dies einem Plus von rund 300 Prozent. Und binnen Jahresfrist steht ein Plus von 60 Prozent. Doch dies muss noch nicht das Ende der Rally sein. Denn der Umsatz soll bis zum Jahr 2025 auf rund 5 Milliarden Euro steigen, bei einer Ebitda-Marge von 32 Prozent. Somit müsste das Ebitda dann schon bei 1,6 Milliarden Euro liegen. Und auch der wahrscheinliche Aufstieg in den im kommenden Monat 40 Werte ergänzten DAX dürfte dem Papier noch mehr Aufmerksamkeit geben. Langfristanleger können daher schwache Tage zum Einstieg nutzen.

Doof, dass es auf die Sartorius Vorzüge kaum Bonus-Zertifikate gibt. Lediglich ein Emittent hat 26 Produkte am Markt. Das renditestärkste Bonus-Zertifikat mit Cap (716563) bringt aber lediglich 2 Prozent oder 5,7 Prozent p.a. Die sind aber relativ sicher, da der Basiswert dabei bis Dezember stets über der Barriere bei 360 Euro (Abstand knapp 35 Prozent) verweilen muss. Sollte dies überraschend nicht gelingen, tilgt der Emittent in Aktien.

An die Emittenten: Bitte Produkte nachlegen!

Sartorius Vorzüge (Tageschart): Im Aufwärtstrend auf Rekordfahrt

Bildquelle: Sartorius

Sartorius-Vorzüge // Aktie läuft und läuft und läuft in den DAX was last modified: Von