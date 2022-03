Synlab-Aktie // Enttäuschung setzt sich fort

Was muss das Unternehmen noch machen, damit es den Kapitalmarkt zufriedenstellen kann? Diese Frage ist bei Synlab eigentlich nicht mehr zu beantworten. Denn der Labordiagnostiker investierte sein Geld – wie beim Börsengang im April 2021 versprochen – in Zukäufe [ HIER klicken ], profitiert weiter an der Pandemie über seine PCR-Tests und legt Rekordzahlen für 2021 vor, die sogar leicht über den Werten sind, die Analysten beim IPO prognostiziert hatten. Trotzdem kränkelnd die Synlab-Aktie (A2TSL7) weiter.

Im Detail: Der Umsatz stieg im Jahr 2021 um 44 Prozent auf 3,76 Milliarden Euro, wobei das organische Wachstum rund 42 Prozent betrug. Rechnet man das Covid-19-Testen heraus, wären es organisch immerhin 9,6 Prozent gewesen. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) ging es um 78 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro nach oben, wobei in allem Teilsegmenten eine Margenverbesserung gelang.

Im Ausblick prognostiziert das Unternehmen einen rückläufigen Umsatz von rund drei Milliarden Euro. Hier geht die Verwaltung davon aus, dass Covid-19-Tests deutlich abnehmen. Dies ist allerdings doch noch mehr als die 2,9 Milliarden Euro, die im November 2021 für 2022 prognostiziert worden waren. Die Ebitda-Marge soll aber weiterhin zwischen 23 und 25 Prozent liegen.

Exklusiv für Wertpapieranleger: Jetzt Wertpapiere kaufen oder übertragen und bis zu 2% Zinsen für eine Anlage in gleicher Höhe sichern. Jetzt hier sichern.

Wie schon im Januar [ HIER klicken ] beschrieben, sehen wir für das Unternehmen langfristig beste Perspektiven. Daher bleiben wir für die Synlab-Aktie (A2TSL7) positiv, denn die Labordiagnostik ist aus der modernen Medizin längst nicht mehr wegzudiskutieren. Und kurzfristig sollten die nun wieder massenweise benötigten PCR-Covid-19-Tests in der aktuellen Omikron-2-Welle helfen, sowohl im Q1 als auch im Q2 gutes Geld zu verdienen. Langfristanleger greifen daher zu.

Extrem schade, dass es weiterhin keine vernünftig strukturierten Discount-Zertifikate auf diesen Basiswert gibt, da die erhöhte Volatilität nun attraktive Konditionen bieten könnte. Noch immer gibt es aber nur einen Anbieter, der diese Produkte im Angebot hat. Hier kommt es aber stets zum Barausgleich am Laufzeitende, womit kein verbilligter Aktienkauf möglich ist, der dem Anleger langfristig Freude bereiten kann. Daher stellen wir auch diesmal kein Produkt vor.

Synlab-Aktie (Tageschart): Gelingt der Bruch des Abwärtstrends?

Bildquelle: Belova59 / Pixabay; Chartquelle: Guidants.com

Synlab-Aktie // Enttäuschung setzt sich fort was last modified: Von