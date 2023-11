Erst im September hatten wir uns zuversichtlich zur Talanx-Aktie (TLX100) geäußert. Damals war das Papier im Zuge ein er Kapitalerhöhung recht deutlich abgerutscht, was wir als Übertreibung bezeichneten [ HIER klicken ]. In dieser Woche legte der Versicherungsriese starke Neun-Monats-Zahlen vor, die unsere positive Einschätzung bestätigen. Und schon kam es zur Kurserholung.

Das dritte Quartal brachte Talanx einen Nettogewinn von 452 Millionen Euro. Dies entspricht einem Plus von 88 Prozent, obwohl Naturkatastrophen belasteten, beispielsweise die Waldbrände auf Hawaii, die Unwetter in Norditalien und das schwere Erdbeben in Marokko. Somit stehen nach neun Monaten bereits 1,3 Milliarden Euro Gewinn in den Büchern.

Damit dürfte es dem Versicherungskonzern gelingen, das zwischenzeitlich erhöhte Gewinnziel von „mehr als 1,5 Milliarden Euro“ locker zu erreichen. Wichtiger ist allerdings der optimistische Blick nach vorne. Denn die bisher für 2025 angepeilte Marke von 1,6 Milliarden Euro soll nun schon in 2024 übertroffen werden und sogar „mehr als 1,7 Milliarden Euro“ erreichen.

Doch auch die Dividende könnte nun schneller stiegen, wie auch Finanzvorstand Jan Wicke bestätigte bzw. Spielraum für eine höhere Zahlung zubilligte. Bisher hat die Gesellschaft für 2023 eine Dividende von „mehr als 2 Euro je Aktie“ in Aussicht gestellt. Und für 2025 eine Zahlung von 2,50 Euro je Anteilsschein avisiert. Doch auch da könnte es nun schneller in Richtung dieser Mittelfristziele gehen. Talanx bleibt daher weiter einer der interessantesten Blue Chips des deutschen Kurszettels.

Talanx-Aktie (Tageschart): Zurück zum Top

Bildquelle: Talanx, Chartquelle: stock3.com

Talanx-Aktie // Neue Schwung dank erhöhter Prognosen was last modified: Von