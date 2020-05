IT Competence Group-Aktie // Weiter aussichtsreich

IT Competence Group ist in einer glücklichen Situation: Aufgrund der Ausrichtung der Gesellschaft kam es im Berichtszeitraum trotz der gesamtwirtschaftlichen Einschränkungen und der notwendigen Umstellungen im Arbeitsalltag zu keinen nennenswerten Nachfragerückgängen der Kunden.

Verstärkte Nachfrage nach Dienstleistungen rund um mobile Arbeitsplätze konnte kleinere Auslastungsrückgänge sehr gut ausgleichen. Auch für die nächsten Monate schätzt die IT Competence Group die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie als gering ein.

Trotz Covid-19 stieg die Gesamtleistung der IT Competence Group im ersten Quartal 2020 um 2,4 Prozent auf einen Wert von 6,4 Millionen Euro. Der Umsatz lag ebenfalls bei 6,4 Millionen Euro und kletterte somit um 5,2 Prozent.

Das operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte im Vergleich zum Vorjahr überproportional um rund 20 Prozent und lag bei 0,5 Millionen Euro. Während die entsprechende Marge im ersten Quartal des Vorjahres noch bei 6,3 Prozent lag, konnte nun ein Wert von 8,3 Prozent erreichen werden.

Damit ist es IT Competence nach den Kostenanpassungen zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres erfolgreich gelungen die Profitabilität weiter zu erhöhen. Der Betriebsgewinn (Ebit) kletterte leicht von 0,4 auf 0,5 Millionen Euro. Auch der Auftragsbestand – Stand Ende März – konnte mit rund 16,0 (15,1) Millionen Euro weiter zulegen.

Wirklich schön ist bei der IT Competence Group die Margen-Verbesserung. Das weist in die richtige Richtung. Das Unternehmen erfreut sich einer guten Nachfrage. Das Geschäftsmodell passt gut in die Zeit. Seit unserem jüngsten Bericht [hier] hat die Aktie bereits deutlich zugelegt, sie bleibt aber aussichtsreich.

Die Aktien der IT Competence Group notieren unter anderem im Mittelstandssegment m:access der Börse München. Aufgrund der Marktenge empfehlen sich limitierte Orders.

IT Competence-Aktie (Tageschart): 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten



Bildquelle: urulaia / pixelio.de

IT Competence Group-Aktie // Weiter aussichtsreich was last modified: by