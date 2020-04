IT Competence Group-Aktie // Gute Aussichten

Die IT Competence Group, eine IT-Service-Gesellschaft, in den Bereichen Beratung und Implementierung von IT-Infrastruktur und Business Solutions legt recht ordentliche, wenn auch schwächere, Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vor:

Der Rohertrag war aufgrund einem etwas höheren Anteil an Lizenzumsätzen mit 18,0 Millionen Euro leicht rückläufig (Rohertrag 2018: 18,4 Millionen Euro). Das operative Ergebnis Ebitda lag bei 1,3 (1,5) Millionen Euro. Das entspricht einer Marge von 5,2 Prozent. Da ist sicherlich noch Luft nach oben.

Das Ebit des Konzerns erreichte bei 1,0 (1,1) Millionen Euro. Das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis je Aktie sank von 0,37 auf 0,29 Euro. Daraus errechnet sich aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von akzeptablen 15,2.

Gründe für das Gewinnminus sind die eine rückläufige Auslastung und außerordentliche Personalkosten. Immerhin wurde noch ein Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 1,1 Millionen Euro erreicht bei einem Bestand an liquiden Mitteln von 2,5 Millionen Euro und einem Eigenkapital von 3,1 (Marktkapitalisierung: 8,4 Millionen Euro).

Für die Zukunft lässt ein Auftragsbestand (Stichtag 31. Dezember 2019) von 17,0 (15,7) Millionen Euro hoffen. Ja, das war vor Corona. Doch die IT Competence Group beschäftigt sich auch mit mobilen Dateninfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes, das durch Corona mit Blick auf Homeoffices und Videokonferenzen vielleicht schneller vorangetrieben wird. Die IT Competence Group könnte davon profitieren.

Charttechnisch befindet sich die Aktie (siehe Chart unten) auf einem aussichtsreichen Niveau. Die einmalige Belastungen durch Personalrestrukturierungen sollten der Vergangenheit angehören. Die Marge sollte wieder steigen und damit auch der Gewinn. Auf eine Dividende dürfen Anleger frühestens im kommenden Jahr hoffen.

Die Aktien der IT Competence Group notieren unter anderem im Mittelstandssegment m:access der Börse München. Aufgrund der Marktenge empfehlen sich limitierte Orders.

IT Competence Group-Aktie (Tageschart): gute Basis

Bildquelle: Blickpixel / Pixabay

