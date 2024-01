Redcare Pharmacy-Aktie // Das Ende der Euphorie um die Shop Apotheke

Die Redcare Pharmacy-Aktie (A2AR94) dürfte vielen Anlegern nicht bekannt sein, wohl aber das Papier der Shop Apotheke, über welches wir zuletzt im März [ HIER klicken ] berichteten. Rund drei Monate später, nämlich im Juni, erfolgte die Umbenennung. Geändert hat sich dabei der Name, WKN und ISN sind gleichgeblieben. Unterschiedlich ist auch das Kursniveau, denn die MDAX-Aktie legte kräftig zu. Am gestrigen Mittwoch und am heutigen Donnerstag kam es allerdings zu Gewinnmitnahmen, da frische Zahlen keine positiven Überraschungen brachten.

Vor rund zehn Monaten hatte der Titel noch im Bereich um 75,00 Euro notiert, was wir als attraktives Einstiegsniveau ansahen. Anschließend startete die Aktie durch. Erst vor wenigen Tagen markierte der Titel bei 144,55 Euro ein neues Zwischenhoch. Dies war gleichzeitig der höchste Kurs seit dem Ende der Corona-Euphorie, welche bei Online-Aktien zunächst für rasant steigende und anschließend für kräftig fallende Kurse sorgte, ehe die erneute Trendwende stattfand.

Am gestrigen Mittwoch ging es jedoch recht deutlich nach unten – in der Spitze bis zu zehn Prozent. Und auch im frühen Donnerstagshandel setzte sich die Schwäche fort. Grund: Die Online-Apotheke konnte zwar mit der Vorlage der 2024er-Zahlen weiteres Wachstum aufzeigen, jedoch war die Erwartungshaltung im Vorfeld der Datenvorlage deutlich höher. Zudem ging ein großer Teil des Wachstums auf das Konto des Zukaufs von Mediservice in der Schweiz.

Zudem blieb die Gesellschaft Gewinnzahlen schuldig. Sie sollen erst am 5. März vorgelegt werden, wenn der detaillierte Jahresbericht fertiggestellt ist. Auch auf einen ersten Ausblick auf die Entwicklung im Jahr 2024 müssen Anleger weiter warten. Dies sorgt für Unsicherheit unter den Börsianern, weshalb der herbe Kurseinbruch schnell erklärt ist.

Gegen weitere Kursgewinne spricht allerdings auch die Fundamentalbewertung, nachdem das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Zuge des steigenden Aktienkurses auf mehr als 60 geklettert ist. Dabei sehen wir auch die Poblematik rund um das E-Rezept noch nichtn eingepreist. Zudem droht nun auch der charttechnische Bruch des Aufwärtstrends, sofern sich die Schwäche noch einige Tagen fortsetzt. Daher raten auch wir Anlegern, die im März 2023 nach unserer Vorstellung eingestiegen sind, zunächst Gewinne mitzunehmen. Erst bei einem kräftigen Rücksetzer in den Bereich der 100-Euro-Marke bieten sich Neuengagements an.

Dazu passt eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit via Discount-Zertifikat (SV9B3N) mit Cap bei 110 Euro und Laufzeit bis zum 21. Juni 2024. Geht die Aktie über dem Cap über die Ziellinie, erhält der Anleger 110 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 7,5 Prozent (16,2 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter die 110er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 102,35 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Unser im März vorgestelltes Discount-Zertifikat (HC4J74) mit Cap bei 72 Euro und Laufzeit bis zum 22. September 202 wurde übrigens zum Maximalbetrag getilgt. Anleger erzielten damit einen Gewinn von 14,5 Prozent (30 Prozent p.a.).

