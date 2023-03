Shop Apotheke-Aktie // Die Richtung stimmt

Im vergangenen Oktober waren wir der Meinung, dass die Shop Apotheke-Aktie (A2AR94) bei Kursen um 43 Euro genug abgestraft worden war [ HIER ]. Nachdem es im November tatsächlich sogar noch deutlich unter die 40-Euro-Marke ging, hat sich der Titel mit einem aktuellen Kursniveau um 75 Euro inzwischen kräftig erholt. Trotzdem kann es noch weiter nach oben gehen.

Erstes Argument für weiter steigende Kurse sind die Zahlen für das Jahr 2022, die die Markterwartungen erreichten. Dabei setzte sich das Umsatzwachstum mit einem Zuwachs um knapp 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro fort. Der bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vergrößerte sich allerdings auf 8 Millionen Euro, nach 5 Millionen Euro im Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Zahl der aktiven Kunden um 1,4 Millionen auf 9,3 Millionen.

Die Umsatzverteilung zeigt, dass noch immer der größte Teil mit rezeptfreien Medikamenten erlöst wird. Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten bleiben hingegen noch schwach, da es Kunden zu aufwendig ist, Rezepte per Post an die Shop Apotheke zu senden.

Doch hier dürfte es zukünftig für den Online-Händler zu einer Vereinfachung kommen. Denn die Einführung des elektronischen Rezepts soll nun schneller erfolgen, als zuletzt angekündigt. So hat selbst Gesundheitsminister Karl Lauterbach erkannt, dass die Digitalisierung im medizinischen Bereich hierzulande deutlich hinter der Entwicklung in anderen Ländern zurückhängt. Daher kündigte der Minister vor wenigen Wochen an, dass das E-Rezept bis Anfang 2024 zum verbindlichen Standard wird.

Kurstreiber bleibt aber auch der Ausblick auf 2023. Bei den rezeptfreien Medikamenten soll es bis zu 20 Prozent Erlössteigerungen geben. Zudem will das Unternehmen sein Tagesgeschäft profitabel machen und neue Einnahmequellen erschließen. So soll die operative Gewinnschwelle nun auch auf Jahressicht erreicht werden. Dabei ist eine Ebitda-Marge 0,5 bis 2,5 Prozent (nach -0,3 Prozent in 2022) das erklärte Ziel.

Der Ausblick bietet allerdings noch Platz für positive Überraschungen im Jahresverlauf. Denn vor allem das E-Rezept kann das Geschäft schlagartig antrieben. Daher halten wir eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung für möglich. Langfristanleger können daher noch aufspringen. Wir raten aber auch dazu, Positionen mit einem Stopp im Bereich um 60 Euro abzusichern, sofern es beim E-Rezept neue Probleme geben wird.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet auch ein Discount-Zertifikat (HC4J74) mit Cap bei 72 Euro und Laufzeit bis zum 22. September 2023. Geht die Aktie über dem Cap über die Ziellinie, erhält der Anleger 72 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 14,5 Prozent (30 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter die 72er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 62,91 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

