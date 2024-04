Redcare-Aktie // Lieber mit Rabatt einsteigen

Kurz nach dem Jahresbeginn hatten wir bei Redcare Pharmacy, die vorher als Shop Apotheke am Kapitalmarkt unterwegs waren, das Ende der Euphorie erkannt. Damals kostete das Papier rund 128 Euro [ HIER klicken ]. Heute zahlen Anleger für das Papier der Online-Apotheke gar mehr als 150 Euro. Wir erklären, warum diese starke Performance vor allem dem starken Gesamtmarkt, aber auch der internen Entwicklung und der Einführung des E-Rezepts, geschuldet ist.

Mit der Rekordjagd beim DAX wurde auch die Redcare Phamacy-Aktie (A2AR94) nach oben getrieben. Sie markierte bei 153 Euro ein Zwischenhoch, was dem höchsten Level seit Ende 2021 entsprach. Das Rekordhoch aus der Corona-Euphorie-Welle bei 249 Euro bleibt davon allerdings noch weit entfernt, obwohl der technische Aufwärtstrend weiter nach oben zeigt.

Gut waren allerdings auch die frisch vorgelegten Vorab-Zahlen für das erste Quartal 2024. Demnach stieg der Umsatz um 50,5 Prozent auf 560 Millionen Euro. Ohne Berücksichtigung der seit Mitte Mai 2023 konsolidierten MediService lag das Umsatzplus allerdings nur bei 18,6 Prozent. Der Umsatz mit rezeptfreien Produkten kletterte dabei um 19,8 Prozent auf 404 Millionen Euro.

Firmenchef Olaf Heinrich sprach daher von einem gelungenen Jahresauftakt, ohne jedoch Daten zur Gewinnentwicklung zu nennen. Er verwies aber auch auf die Einführung der E-Rezepte in Deutschland, die eine digitale und patientenfreundliche Lösung für die Kunden ist und den digitalen Zugang zur Apotheke ihrer Wahl ermöglicht.

Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen wenig Nachfrage nach der Redcare-Aktie aufkommen wird, da der Markt die Gewinnzahlen abwarten will, die am 25. April mit der Veröffentlichung des vollständigen Zwischenberichts folgen. Ein Direktinvestment scheint uns dabei auf dem hohen Kursniveau zu riskant, was auch das auf Basis der 2025er- Gewinnerwartung geschätztes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 77 klar aufzeigt.

Aussichtsreich erscheint aber ein Discount-Zertifikat (SW3LRN) mit Cap bei 130 Euro und Laufzeit bis September 2024. Geht die Aktie über dem Cap bei 130 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 9,4 Prozent (19,6 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 130er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 118,86 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von mehr als 20 Prozent gleichkommt.

Redcare-Aktie (Tagechart): noch im Aufwärtstrend

Bildquelle: Redcare Pharmacy; Chartquelle: stock3.com