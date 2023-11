Fuchs-Aktie // Ist das der Ausbruch?

Kurz vor Weihnachten 2022 hatten wir die Fuchs Vorzüge, die den Zusatz Petrolub inzwischen aus dem Namen abgeschüttelt haben, bei einem Kursniveau um 33,50 Euro zuletzt positiv eingeschätzt [ Hier klicken ]. Tatsächlich ging es anschließend geraume Zeit seitwärts, obwohl der Schmierstoffhersteller stets ordentliche oder gute Quartalsdaten vorlegte. So folgten Kurserholungen immer wieder Rückschläge, die meist dem Gesamtmarktumfeld geschuldet waren.

Jetzt scheint es aber so, dass die Fuchs-Vorzugsaktie (A3E5D6) vor wenigen Tagen endlich wachgeküsst wurde. Denn der Kurs sprang in Richtung Jahreshoch, welches im März bei 39,62 Euro markiert worden war. Auslöser waren frische Daten für die ersten neun Monate, die von guten Zahlen für das dritte Quartal positiv beeinflusst wurden und somit den Kapitalmarkt überzeugten.

Im Detail: Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Euro. Dabei überkompensierten Preiserhöhungen negative Währungseffekte. Beim Betriebsgewinn (Ebit) kam es gleichzeitig zu einem Anstieg um zwölf Prozent auf 313 Millionen Euro, woraus sich eine Ebit-Marge von 11,6 Prozent ergibt, die damit minimal über dem Vorjahreswert liegt.

Mit Blick auf das unsichere Umfeld bleibt Vorstandschef Stefan Fuchs beim Ausblick vorsichtig. Er erwartet weiterhin einen Jahresumsatz von rund 3,6 Milliarden Euro, was einem Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich entspräche. Beim Ebit peilt Fuchs rund 390 Millionen Euro an. Dies wäre ein Plus von circa sieben Prozent.

Allerdings sehen wir die Prognose – vor allem mit Blick auf die Neun-Monats-Daten – als sehr konservativ an, weshalb weiter positive Überraschungen möglich sind. Wir bleiben daher bei unserer positiven Einschätzung für die Vorzüge, da auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von zwölf keinerlei Überbewertung aufzeigt. Überzeugen kann auch die Dividenden-Rendite von 3,3 Prozent, wobei sogar eine neuerliche Anhebung der Ausschüttung (zuletzt 1,07 Euro) möglich scheint. Langfristanleger können daher weiter Stücke an schwachen Tagen einsammeln.

Das im vergangenen Dezember vorgestellte Discount-Zertifikat (SQ30FD) mit Cap bei 34 Euro und Laufzeit bis Juni 2023 [ HIER klicken ] wurde zum Maximalbetrag von 34 Euro getilgt. Anleger erzielten somit die Maximalrendite von 9,0 Prozent, da der Titel über der 34-Euro-Marke durchs Ziel ging und somit keine Aktienlieferung erfolgte.

Erneut stellen wir eine alternative Einstiegsmöglichkeit – neben dem Direktinvestment – vor. Uns gefällt ein Discount-Zertifikat (SV9B0E) mit Cap bei 40 Euro und Laufzeit bis Juni 2024. Geht die Aktie über dem Cap bei 40 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 10,8 Prozent (16,6 Prozent p.a.) möglich. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 40er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 36,10 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Fuchs-Aktie (Vorzüge, Tageschart): neuer Höhenflug

Bildquelle: Fuchs; Chartquelle: stock3.com

