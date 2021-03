Lion E-Mobility-Aktie // Nächster Aufwärtsschub?

War es das schon mit dem Pullback [siehe Plusvisionen hier ] zurück zur Ausbruchslinie bei der Aktie von Lion E-Mobility (neue ISIN: CH0560888270)? Das Papier schwankt derzeit um die Marke von 5,90 Euro – und scheint ihr Abwärtspotenzial nicht ausschöpfen zu wollen, was für eine gewisse Stärke spricht. Auch die Markttechnik (MACD) ist fast schon wieder im neutralen Bereich angekommen, auch wenn die Dynamik nach wie vor nach unten weist.

Geschäftlich blickt der Batteriesystementwickler durchaus positiv auf den Jahresverlauf 2021: Die Umsatzprognose liegt zwischen 28 und 30 Millionen Euro. Das wäre nahezu einen Verdoppelung der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr. Das Betriebsergebnis (Ebit) könnten leicht positiv ausfallen.

Die Entwicklung der Light Battery soll weiter vorangetrieben werden. Zweifellos wird das kosten, aber dadurch werden auch Chancen in einem großen Wachstumsmarkt gewahrt.

Ein Firmenkonsortium bestehend aus Evonik, Forward Engineering, Lion Smart, Lorenz Kunststofftechnik und Vestaro hat inzwischen auch ein markenunabhängiges, kostengünstiges Batteriekonzept für Elektrofahrzeuge entwickelt. Dank Leichtbau wurde das Gewicht der Batterie im Vergleich zu anderen gebräuchlichen Materialkombinationen um rund zehn Prozent reduziert werden. Das gesamte Konzept wurde erfolgreich auf Serientauglichkeit in der Produktion und Sicherheit unter Extrembedingungen getestet.

Entscheidende Komponente für Elektroautos ist die Batterie. Sie ist verantwortlich für Speicherkapazität und Reichweite, gleichzeitig macht sie in Sachen Bauraum und Gewicht den Löwenanteil derzeitiger E-getriebener Fahrzeuge aus.

Es hat länger gedauert, bis die Aktie von Lion E-Mobility in Schwung kam. Nach einer ausgedehnten Bodenbildung in den Jahren 2019 und 2020 entwickelte sich der Kurs stramm nach oben. Dabei wurde auch der langfristige Abwärtstrend überschritten. Folgt nun der nächste Aufwärtsschub? Scheint so als würde sich die Aktie derzeit dafür sammeln. Der Batteriemarkt steht erst ganz am Anfang.

