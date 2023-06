Dermapharm-Aktie // Wachstumsstarker Boden

Der letzte Bericht auf Plusvisionen zu Dermapharm liegt schon eine ganze Weile zurück [siehe HIER im Juli 2021]. Damals machten wir uns Gedanken, ob vor einem Einstieg nicht eine Konsolidierung notwendig sei. Nun, zunächst ging es mit dem Papier noch von rund 70,00 auf gut 90,00 Euro nach oben – dann allerdings setzte eine Korrektur ein, welche die Dermapharm-Aktie bis auf 35,00 Euro drückte.

Inzwischen hat der Titel eine schöne charttechnische Bodenbildung hinter sich, hat die 200-Tage-Durchschnittslinie überwunden und befindet sich weiter in einem Aufwärtstrend. Das wird gestützt durch einen guten Jahresauftakt, nach dem geschäftlichen Corona-Boom (Dermapharm war unter anderem Hersteller des Biontech-Präparats). Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um 38 Prozent auf 319,1 Millionen Euro.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich sogar um um 41 Prozent auf 105,8 Millionen Euro. Damit stieg die bereinigte Ebitda-Marge um 0,8 Prozentpunkte auf 33,2 Prozent. Das unbereinigte Ebitda betrug 98,0 Millionen Euro, nach 71,3 Millionen Euro im Vorjahr, die entsprechende unbereinigte Ebitda-Marge lag bei 30,7 Prozent.

Dermapharm hat sich trotz der schwierigen Marktbedingungen zum Jahresauftakt mit seinem breiten Produktportfolio sehr gut entwickelt. Hinzu kam ein Wachstumsimpulse im Auftaktquartal durch den Erwerb der Arkopharma-Gruppe (Marktführer für pflanzliche Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich).

Das 1991 gegründete Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Markenarzneimittel und hauseigene Markenprodukte. Insgesamt verfügt Dermapharm über mehr als 1.200 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment an Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete wie Allergologie, Dermatologie, Schmerz- und Fiebermittel, Herz-Kreislaufmedikamente sowie gynäkologische und urologische Arzneimittel spezialisiert. Zudem befinden sich Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine und pflanzliche Extrakte für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie im Portfolio. Seit Beginn des Jahres 2022 entwickelt Dermapharm auch synthetische Cannabinoide.

Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand einen Umsatz von 1.080 bis 1.110 Millionen Euro und ein bereinigtes Ebitda von in Höhe von 300 bis 310 Millionen Euro. Damit wäre die Aktie auf dem aktuellen Niveau mit einem Börsenwert von 2.540 Millionen Euro moderat bewertet. Am 14. Juni wird die Hauptversammlung wohl eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie beschließen, was aktuell einer Dividenden-Rendite von 2,2 Prozent entspräche.

Dermapharm-Aktie (Tageschart): Bodenbildung



