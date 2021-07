Dermapharm-Aktie // Neuer Schwung mit Covid-19-Antikörpern von Corat?

Der Engländer wäre nicht der Engländer, wenn er nicht einen gewissen Hang zum Wetten und zur Härte hätte. Delta-Variante hin oder her, demnächst will Punk-Premier Boris Johnson wohl allen Corona-Maßnahmen Good Bye sagen, auch wenn dies 100.000 oder mehr Neuinfektionen pro Tag bedeute. Die Briten setzen dabei ganz auf ihren Impfschutz – 64 Prozent sind zweimal geimpft und 86 Prozent einmal. In Deutschland ist Dermapharm ein Hersteller des Biontech-Impftoffes und anderer Medikamente und beteiligt sich nun an Corat Therapeutics, wohl um sich weiter zu diversifizieren

Corat Therapeutics wurde im Mai 2020 gegründet und verfügt über Patente von Antikörpern zur Behandlung von humanen Infektionserkrankungen. Eine aktuelle Entwicklung zur Behandlung von hospitalisierten Covid-19 Patienten mit moderaten bis schweren Symptomen befindet sich bereits in der Phase Ib/II der klinischen Studie und reduziert in Versuchen die Anzahl an Sars-Cov-2-Viren in der Lunge um 99,4 Prozent.

Der Weltmarkt für diese Therapien wird gemäß internen Modellrechnungen von Corat auf mindestens fünf Milliarden Dollar geschätzt. Der Markteintritt für die Corst-Entwicklung wird für 2022 in der EU mit jährlichen Umsätzen im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet.

Die Börse reagiert auf die Übernahme eher verhalten. Ist an den Finanzmärkten Corona gelaufen, angesichts von Öffnungsdiskussionen wie in Großbritannien? Könnte sein, aber ganz sicher ist das nicht. Es bleibt abzuwarten wie sich die nächste Infektionswelle auf die Krankenhausauslastung auswirken wird. Und Dermapharm? Der Pharmahersteller bleibt ein spannendes Unternehmen. Für einen Einstieg wäre es allerdings schön, wenn die Aktie noch etwa konsolidieren würde.

Dermapharm-Aktie (Tageschart): Fortsetzung der Konsolidierung?



