Traton-Aktie // Der Online-Shopping-Profiteur

Traton überzeugte auch im dritten Quartal. Trotz der sich immer deutlicher abzeichnenden Konjunkturschwäche bliebt Traton – nach einem starken ersten Halbjahr – auch von Juli bis September auf Wachstumskurs. So gelang es dem Nutzfahrzeugkonzern, zu dem Marken wie MAN, Scania, Navistar und VW Truck & Bus gehören, den Absatz nach neun Monaten um rund 15 Prozent auf knapp 250.000 Fahrzeuge zu steigern.

Beim Umsatz ging es von Januar bis September exakt um 20 Prozent auf 34,2 Milliarden Euro nach oben, da die Verkaufspreise anzogen. Auch die Ergebnisseite kann gefallen: Das bereinigte operative Ergebnis sprang von 1,35 auf 2,93 Milliarden Euro, woraus sich eine operative Marge von 8,6 Prozent ergab, die im Vorjahr lediglich 3,9 Prozent erreichte.

Beim Ausblick auf das Gesamtjahr wurde Traton-CEO Christian Levin etwas zuversichtlicher. Das bereinigte operative Ergebnis soll im Gesamtjahr 7,5 bis 8,5 Prozent des Umsatzes ausmachen, nachdem bislang der Zielkorridor bei sieben bis acht Prozent lag. Trotzdem konnte die Aktie von den Daten in der Vorwoche zunächst kaum profitieren. Dies lag einerseits am schwachen Gesamtmarkt, anderseits an der Tatsache, dass Analysten mit ihren Schätzungen schon im Vorfeld höher lagen.

Die Traton-Aktie (TRAT0N) ist aber technisch zwischen 17 und 18 Euro gut unterstützt. Fundamental ist die Konjunkturschwäche zudem mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund vier mehr als eingepreist. Hinzu kommt eine Dividenden-Rendite von 5,5 Prozent. Daher können Langfristanleger durchaus an schwachen Markttagen Stücke einsammeln, denn die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen wird auch in den kommenden Jahren – hauptsächlich dank des dauerhaft boomenden Online-Shoppings und der für die Auslieferung benötigten Fahrzeuge – ungebrochen anhalten.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet aber auch ein Discount-Zertifikat (SV9B4L) mit Cap „am Geld“ bei 18 Euro und Laufzeit bis zum 21. Juni 2024. Geht die Aktie über dem Cap bei 18 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 18 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 7,7 Prozent (11,6 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 18er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 16,72 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Traton-Aktie (Tageschart): gut unterstützt

Bildquelle: Traton; Chartquelle: stock3.com

