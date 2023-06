Rheinmetall-Aktie // Wagner als neue Kauf-Chance?

Direkt nach dem Jahreswechsel 20222/23 hatten wir zuletzt zu Rheinmetall Stellung genommen [ HIER klicken ]. Damals notierte der Wert exakt an der 200-Euro-Linie. Heute, ist der Titel rund 45 Euro mehr Wert. Allerdings kostete die Rheinmetall-Aktie (703000) zwischenzeitlich auch schon 281,10 Euro. Doch auch die jüngsten Ereignisse in Russland sorgten zuletzt für Gewinnmitnahmen.

Der Wagner-Aufstand, der in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen rund um den Russland-Ukraine-Krieg beherrschte, lässt die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die Auseinandersetzung ein früheres Ende findet, als dies noch vor wenigen Tagen den Anschein hatte. Dies ist zumindest die Meinung einiger Marktteilnehmer, die daher bei der Rheinmetall-Aktie erst einmal ihre Gewinne mitnahmen.

Doch die Wahrheit ist auch, dass alle Experten bei der Beurteilung der Wagner-Offensive gen Moskau tief im Nebel stochern. Daher kann auch heute niemand sagen, ob sich durch die jüngsten Geschehnisse der Krieg tatsächlich schneller dem Ende zuneigt. Zudem dürfte auch dann die Nachfrage nach Militärmaterial anhalten, da das Sicherheitsbedürfnis nach dem Russland-Angriff im Februar 2022 eine Zeitenwende erlebte, die wohl über Jahrzehnte andauern wird.

Für diese These spricht auch der vor zwei Wochen diskutierte Munitions-Rahmenvertrag im Milliarden-Volumen, denn der Rheinmetall-Konzern mit der Bundesregierung abschließen soll. Dies würde die Auslastung auf Dauer hochhalten. Zudem können auf diese Weise hohe Margen generiert werden, wie dies bei ähnlichen Verträgen in der Vergangenheit der Fall war.

Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von zwölf auf Basis der Schätzungen für die Gewinne im Jahr 2024 und einer Dividenden-Rendite von rund zwei Prozent (mit steigender Tendenz) ist der Titel aber auch aus fundamentaler Sicht günstig bewertet. Anleger, die mit Rüstungsinvestments keine ethischen Probleme haben, können daher die aktuelle Kurs-Konsolidierung zum Auf- oder Ausbau der Position nutzen.

Das im Januar [HIER klicken] vorgestellte Discount-Zertifikat (SH7YL2) mit Cap bei 200 Euro ist in der Vorwoche ausgelaufen und zum Maximalbetrag von 200 Euro getilgt worden. Wer unserer Derivate-Empfehlung folgte, erzielte einen Gewinn von 14,6 Prozent (31,2 Prozent p.a.).

Eine neue rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet nun ein Discount-Zertifikat (SQ8FNN) mit Cap bei 240 Euro und Laufzeit bis zum 15. Dezember 2023. Geht die Aktie über dem Cap bei 240 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 240 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 10,2 Prozent (21,2 Prozent p.a.) ergibt. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 240er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 217,71 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Rheinmetall-Aktie (Tageschart): kurze Schwächephase

Bildquelle: Rheinmetall; Chartquelle: stock3.com

Rheinmetall-Aktie // Wagner als neue Kauf-Chance? was last modified: Von