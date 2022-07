Bechtle-Aktie // Starkes Q2 schafft Fantasie

Bechtle knüpfte im zweiten Quartal an die gute Entwicklung der ersten drei Monate an, wie vorab veröffentlichte Zahlen klar aufzeigen. So stieg der Umsatz um rund 13 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro, wozu das weiterhin gute Online-Geschäft maßgeblich beitrug. Beim Gewinn vor Steuern kam es zu einem Anstieg um rund acht Prozent auf 88 Millionen Euro. Die Bechtle-Aktie (515870) profitierte davon deutlich, bietet auf dem aktuellen Niveau aber weitere Kurs-Chancen.

Bechtle verdiente bei einer Vorsteuer-Marge von mehr als sechs Prozent klar mehr, als es die Analysten erwartet hatten. Deren Schätzungen lagen in etwa bei 78 Millionen Euro, wie der IT-Dienstleister errechnete. Die positive Entwicklung überrascht. Denn vor allem Lieferengpässe hätten Bechtle durchaus stärker belasten können. Doch offensichtlich konnten die Neckarsulmer sich erfolgreich gegen diese Entwicklungen stemmen.

Die Bechtle-Aktie gehört mit einem Plus von mehr als fünf Prozent zu den Gewinnern des heutigen Montags. Der heutige Kursanstieg sorgt zudem dafür, dass sich die Charttechnik verbessert hat. Denn mit dem Sprung über die 40-Euro-Marke wurde nicht nur der Abwärtstrend gebrochen, der sich vom Hoch aus dem vergangenen November gebildet hatte. Sondern es wurde auch die Bodenbildung weitestgehend abgeschlossen.

Wir halten daher einen Durchmarsch in Richtung 50 Euro für möglich, sofern keine weiteren Störfeuer den Gesamtmarkt belasten. Denn mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 ist der Wert auch fundamental historisch günstig. Langfristanleger können also aufspringen.

Aussichtsreich erscheint auch ein Discount-Zertifikat (SH2WH2) mit Cap bei 44 Euro und Laufzeit bis Dezember 2022. Geht die Aktie über dem Cap bei 44 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 10 Prozent (24,4 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 44er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei exakt 40,00 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

