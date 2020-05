Dr. Hönle-Aktie // Strahlende Kursgewinne durch Corona-UV-Entkeimung

Die Börse ist ganz außer sich: In einem Forschungsprojekt ist es Dr. Hönle, einem Spezialisten für industrielle UV-Technologie, gelungen, einen Nachweis über die Wirksamkeit von kurzwelliger, energiereicher UVC-Strahlung bei der Inaktivierung von SARS-CoV-2-Viren zu erbringen.

Die Ergebnisse der Laborversuche zeigen, dass die neuartigen Coronaviren mit speziellen Hönle-UV-Geräten binnen Sekunden zuverlässig abgetötet werden. Die im Labor erreichte Abtötungsrate liegt bei 99,99 Prozent. Hatte Donald Trump doch Recht? [Scherz]

Am Markt wird das mit einem Plus von rund 27 Prozent gefeiert. Seit Jahresanfang hat das Papier, das auch Klebstoffe für die Automobilindustrie (und Smartphone-Herstellern) produziert, heftig unter dem Stillstand der Auto-Branche gelitten. Da kommt so eine – positive – Meldung gerade recht, auch wenn wohl noch nicht klar ist, ob Dr. Hönle diese Erkenntnis auch in bare Münze umsetzen kann.

Die Umsätze der Hönle-Gruppe lagen in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020 bei 50,9 Millionen und damit 9,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das Betriebsergebnis sank um 43,2 Prozent auf 5,8 Millionen Euro. Nach Ertragsteuern ergab sich ein Konzernergebnis von 4,4 Millionen Euro im Vergleich zu 7,2 Millionen Euro im Vorjahr, was einem Ergebnis je Aktie von 0,81 (1,30) Euro entspricht. Die Nettoumsatzrendite ging von 12,8 auf 8,6 Prozent zurück, was noch immer ein schöner Wert ist.

Wie bereits im Vorjahr führte ein niedrigeres Auftragsvolumen bei einer Anwendung aus dem Bereich Sensorik auch in diesem Geschäftsjahr zu einem Umsatzrückgang im Segment Klebstoffe. Umsätze mit neuen Kunden vorwiegend aus dem Bereich Consumer Electronics konnten jedoch die Auswirkungen zum Teil kompensieren. Einen Ausblick traut sich das Unternehmen derzeit nicht zu.

Charttechnisch wurde der seit Augsut 2018 bestehende Abwärtstrend und die 200-Tage-Durchschnittslinie nun überschritten. Das sind zwei gute Signale. Mit seinem Geschäftsfeld bleibt Dr. Hönle ein aussichtsreicher Titel, auch wenn die Profitabilität weiter leiden könnte. Ein weiterer Anstieg bis auf 55/60 Euro erscheint durchaus möglich.

Dr. Hönle-Aktie (Tageschart): Abwärtstrend und 200-Tage-Linie überwunden

