LPKF Laser-Aktie // Zahlen und Ausblick enttäuschen

Bis auf 12,35 Euro war die LPKF Laser-Aktie (645000) Anfang März abgerutscht, nachdem der Markt den russischen Einmarsch in die Ukraine diskontierte. Anschließend erholte sich das Papier mit dem Gesamtmarkt – aber nur bis zum Mittwoch dieser Woche. Dann das Unternehmen legte schwache Zahlen für 2021 vor und gab zudem einen verhaltenen Ausblick auf 2022. Und schon sind mit einem Tagesverlust von mehr als 18 Prozent alle kurzfristig erzielten Kursgewinne wieder dahin.

So sank der Umsatz 2021 um knapp drei Prozent auf 93,6 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis (Ebit) kam es zu einem Einbruch von 7,5 Millionen auf 0,1 Millionen Euro. Vor allem Logistikengpässe sorgten im vierten Quartal für Umsatzverschiebungen im Volumen von rund acht Millionen Euro, wovon mehr als 6 Millionen Euro den Solarbereich betreffen.

Gleichzeitig ist LPKF mit Blick auf das politische und wirtschaftliche Umfeld vorsichtig bei der Planung für 2022. So geht der Vorstand aktuell von einem Umsatz zwischen 110 und 130 Millionen Euro aus, bei einer Ebit-Marge von zwei bis sieben Prozent.

Ausgezeichnet mit dem Prädikat summa cum laude: Die Vermögensverwaltung der MERKUR PRIVATBANK. Jetzt testen und zusätzlich bis zu 2 % Zinsen p,a. sichern. Hier klicken.

Die aktuelle Situation macht sich vor allem beim Ausblick für das laufende erste Quartal sichtbar: Hier soll der Umsatz zwischen 22 und 26 Millionen Euro liegen, bei einem Ebit zwischen minus zwei und plus einer Million Euro.

Der neue Vorstandschef Klaus Fiedler, seit Januar 2022 im Amt ist, erlebt also einen schwierigen Start. Wir erwarten, dass der Titel nun auch noch das Tief von Anfang März bei 12,35 Euro testet. Kurzfristig drängen sich daher Engagements nicht auf, zumal der Abwärtstrend intakt ist.

Spannend ist aber ein Discount-Zertifikat (SH01CQ) mit Cap bei 12 Euro und Laufzeit bis Juni 2022. Geht die Aktie über 12 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von schnellen 5,5 Prozent (hochgerechnet: 21,6 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 12er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 11,38 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

LPKF-Laser-Aktie (Tageschart): neuerlicher Schwächeanfall

Bildquelle: LPKF Laser, Chartquelle: Guidants.com

LPKF Laser-Aktie // Zahlen und Ausblick enttäuschen was last modified: Von