SMA Solar-Aktie // Vom Mitbewerber schwer belastet

Das schwache Marktumfeld macht es möglich: Ein Mitbewerber meldet schwache Zahlen und blickt etwas vorsichtiger in die Zukunft und schon stürzte am vergangenen Freitag die SMA Solar-Aktie (A0DJ6J) in der Spitze um rund 20 Prozent ein. Der US-Branchenkollege Solaredge, der unter anderem ebenfalls die für Solaranlagen wichtigen Wechselrichter herstellt, vermeldete schwache Umsatzzahlen für das dritte Quartal und äußerte sich zudem pessimistisch zum laufenden Schlussquartal.

Und schon kam es auch bei SMA Solar zum Kurssturz. Dabei hatte der Kurs des Papiers sich schon in den vergangenen Wochen weit von seinem Jahreshoch entfernt. Dieses war Ende Juni bei 112,70 Euro erreicht worden und stellte zudem das All-Time-High seit dem Börsengang im Jahr 2008 dar. Immerhin zeichnet sich am heutigen Monatg eine kleine Erholung/Gegenbewegung ab, die die Aktie wieder an die 60-Euro-Marke führt.

Schon die klassische Korrektur hatte aber gezeigt, dass für grüne Anlagen am Kapitalmarkt derzeit wenig Fantasie vorhanden ist, was sicher auch eine Reaktion auf die vielfach kaum nachvollziehbaren politischen Entscheidungen der Ampel-Koalition zurückzuführen ist. Denn deren vielfach unfertigen und damit nachbesserungswürdigen Gesetzesentwürfe sorgen für Unsicherheit. Und Unsicherheit ist bekanntlich einer der größten Faktoren für fallende Kurse.

Allerdings ist SMA Solar sehr gut aufgestellt. So konnte der Wechselrichterhersteller seine Jahresziele nun schon dreimal erhöhen – zuletzt erst Anfang Oktober. Damals nannte das Management bereits erste Richtwerte für das dritte Quartal. Dank der guten Entwicklung strebt die Verwaltung nun einen Konzernumsatz von 1,80 bis 1,90 Milliarden Euro an, bei einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 285 bis 325 Millionen Euro. Vorher lagen die Zielwerte bei 1,70 bis 1,85 Milliarden Euro (Umsatz) beziehungsweise 230 bis 270 Millionen Euro (Ebitda).

Fundamental ist der Wert mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32 noch immer kein Schnäppchen, allerdings im branchenvergleich noch relativ preiswert. Charttechnisch ist die Situation hingegen negativ: Der Abwärtstrend bekam durch die Schwäche vom Freitag eine klare Bestätigung. So sind aus dieser Betrachtungsweise durchaus auch Kurse um 40,00 Euro möglich, wo die nächste größere Unterstützungszone wartet. Direktinvestment bleiben daher Spekulanten vorbehalten.

Spannend ist aber auch ein Discount-Zertifikat, welches einen rabattierten Einstieg in die Aktie ermöglicht und derzeit von der hohen Volatilität der Aktie profitiert. Unser favorisiertes Discount-Zertifikat (SQ72P3) mit Cap bei 40 Euro läuft bis 21. Juni 2024. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 40er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 36,73 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht. Der Rabatt gegenüber dem Direktinvestment läge bei rund 38 Prozent! Geht die Aktie hingegen über dem Cap über die Ziellinie, erzielt der Anleger – quasi als Trost für den entgangenen Aktienkauf – aktuell eine Maximalrendite von 8,8 Prozent (13 Prozent p. a.).

SMA Solar-Aktie (Tageschart): übler Absturz

Bildquelle: SMA Solar Technology AG, Chartquelle: stock3.com

