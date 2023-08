Verbio-Aktie // Wieder aufwärts

Die Verbio-Aktie stand erheblich unter Druck: Von November des vergangenen Jahres bis Mai sackte sie von rund 85 Euro auf gut 30 Euro ab. Grund dafür waren sinkende Absatzpreise und steigende Kosten für Pflanzenölbezüge. Das drückte auf die Marge und führte im April zu einer Gewinnwarnung.

Auf die Stimmung von Verbio-Vorstandsvorsitzenden Claus Sauter drückt auch vermeintlich falscher Biosprit aus China, das wird deutlich, wenn er über das Thema, durchaus und verständlich angefressen, auf den 10. Hamburger Investorentagen spricht.

Anscheinend nutzt China für seine Biodiesel-Produktion Palmöl aus Indonesien. Wenn der chinesische Biodiesel in der EU analysiert werde, sei auch feststellbar, dass es sich um Palmöl handele, sagt Sauter. Allerdings behauptet China, dass das verwendete Palmöl Altöl aus Fritteusen sei – und somit sehr wohl für Biosprit verwendet werden dürfe. All die Fritteusen konnten allerdings, so Sauter, bislang noch nicht in China besichtigt werden.

Der Verdacht liegt sehr nahe, dass China mit unlauteren Mitteln agiert. Deutschland und die EU versuchen das nun zu unterbinden. Sauter sieht darin auch einen gewissen Präzedenzfall für grüne Produkte aus China in Zukunft, wie beispielsweise grünen Stahl aus der Volksrepublik.

Für das Geschäftsjahr 2022/23 (am 26. September wird der Jahresfinanzbericht vorgestellt) rechnet Verbio mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von 240 Millionen Euro, ursprünglich waren es 300 Millionen Euro gewesen. In den ersten neun Monaten lag das Ebitda bei 213,5 Millionen Euro.

Auf lange Sicht – deutlich nach 2030, so Sauter – wolle Verbio sein Geld vor allem mit chemischen Produkten aus Biorohstoffen verdienen. Bis dahin wird die Versorgung des Transportsektors (Verkehr), besonders auch in den USA, ein lukratives Geschäft bleiben. Gute Chancen somit, dass sich der begonnene Aufwärtstrend weiter fortsetzt.

Verbio-Aktie (Tageschart): Kurswende?



Bildquelle: Verbio AG; Chartquelle: stock3.com

