Cewe Stiftung-Aktie // Im Weihnachtsfieber

Es ist zwar schon rund 22 Monate her, als wir das letzte Mal zur Aktie der Cewe Stiftung-Aktie (540390) Stellung nahmen. Nahezu gleichgeblieben ist allerdings das Kursniveau: Denn die Aktie pendelt auch jetzt um die Marke von 100 Euro. Und auch unsere Einschätzung bleibt unverändert, da der Cewe-Titel auch heute fundamental und charttechnisch durchaus reizvoll erscheint.

Seit dem Bericht im Februar 2022 [ HIER klicken ] ist bei Cewe viel passiert. So gab es über Monate einen Führungsstreit, der der vor allem der relativ komplizierten Struktur mit den Erben des Firmengründers Heinz Neumüller als Groß- und einer Stiftung als Nebenaktionär geschuldet war. Doch dieses Problem ist inzwischen gelöst, so dass in den vergangenen Monaten wieder vermehrt die operative Entwicklung in den Vordergrund rückte.

Hier überzeugte der Fotodienstleister mit guten Werten für das dritte Quartal. Es brachte ein Umsatzplus von 8,9 Prozent auf 453,2 Millionen Euro und eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses (Ebit). Es lag im Vorjahr mit 1,4 Millionen Euro klar im Minus und erreichte nun einen positiven Wert von 3,7 Millionen Euro. Dabei half auch der kommerzielle Online-Druck, der sowohl bei Umsatz und Ertrag kräftig zulegen konnte. Ihn baute der Konzern in den vergangenen Jahren – auch durch Zukäufe – auf, damit Cewe unabhängiger vom klassischen Fotogeschäft wird.

Trotzdem läuft aktuell der wichtigste Jahresabschnitt für die Oldenburger, denn das Weihnachtsgeschäft ist weiterhin für einen Großteil der Jahresgewinne verantwortlich. Dazu tragen vor allem Fotobücher, aber auch Fotokalender, bedruckte Tassen, Mouse-Pads und sonstige bedruckbare Gegenstände maßgeblich bei.

So soll es im Gesamtjahr zu einem Umsatz in einer Bandbreite von 720 bis 780 Millionen Euro kommen, bei einem Ebit zwischen 70 und 82 Millionen Euro. Im Vorjahr lagen die entsprechenden Werte bei 741 Millionen (Umsatz) bzw. 75,6 Millionen Euro (Ebit). Anleger erhielte für 2022 zudem eine Dividende von 2,45 Euro pro Aktie, was der 14. Erhöhung in Folge entsprach.

Somit wäre es keine Überraschung, wenn es für 2023 – nach einem erfolgreichen Weihnachtsgeschäft – eine Dividende von 2,50 Euro geben wird, was einer Dividenden-Rendite von 2,5 Prozent entspräche. Hinzu kommt, dass der Wert mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von zehn durchaus günstig bewertet ist. Und auch die Charttechnik ist prinzipiell aussichtsreich, da ein Aufwärtstrend etabliert wurde, der intakt ist, allerdings aktuell an der runden Marke von 100 Euro angekommen ist. Mögliche kleinere Konsolidierungen können Anleger allerdings nun für limitierte Käufe nutzen.

Schade, dass die Emittenten auf diesen Wert weiterhin keine Discount-Zertifikate anbieten, die derzeit sicherlich attraktive Konditionen hätten. Die Emissionshäuser dürfen hier gerne nachlegen.

Cewe Stiftung-Aktie: Vorweihnachtliche Erholung

Bildquelle: CEWE Stiftung; Chartquelle: stock3.com

